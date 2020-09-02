Haydi rast gele

Balık avı sezonunun açılması ile birlikte taze balıklar, tezgâhlardaki yerini almaya başladı. İstanbul’un tüm limanlarından da ayrı ayrı denize açılan balıkçılar geçen yıl eli boş dönmüş, umduğunu bulamamıştı. Bu yıl ise günün ilk ışıklarıyla kasalar dolusu palamutla limana dönen balıkçılar palamut bolluğu olduğunu dile getirerek, fiyatların ucuz olacağının sinyalini verdi.

‘PALAMUT BOLLUĞU VAR’

Rumelikavağı Limanı’na gelen balıkların çoğunluğu palamut. Sabah 08.30’da iskeleye yanaşan balıkçı teknesinde çalışan tayfa, kasalara doldurduğu palamutları karaya indirdi. Palamutun bu yıl bol olduğunu ama hamsinin olmamama ihtimalini dile getiren Memduh Ölmez, “Açıkçası iyi umutlarla açılmadım denize ama Bismillah deyip attık ağımızı. İlk güne göre baya bir balık topladık. Vatandaşlarımız içini ferah tutsun palamut bu sene bol ve tezgâhlarda ucuz olacaktır. Biz 3 kişi açıldık, hamsiye denk gelmedik ilerleyen günlerde olabilir ama çok da olacağını düşünmüyorum” dedi.

‘BU YIL DAHA BEREKETLİ’

Geçen yılın aksine denizin bu yıl daha bereketli olduğunu söyleyen Turgut Kimsesiz, “Geçen yıl para kazanamamıştık. Vatandaş da ucuza balık tüketememişti. Bu yıl ise özellikle balık tezgâhlarının kralı palamut olacak gibi duruyor. Palamut çift olarak satılır. Çiftini biz burada 15 TL’ye alıyoruz üstüne kâr da koyarsak 20 TL’yi bulur. Gelen balıktan anladığımız kadarıyla bu sene balık bol olacak. Bu da fiyatların düşeceği anlamına geliyor” diye konuştu. AV SONRASI İLK MEZAT



Kasalar dolusu palamutlarla avdan dönen tekneleri bekleyen balıkçılar kurulan mezat ile balıkları kapış kapış aldı. Açık arttırma ile satılan palamutların çifti en düşük 15 TL’den alıcı bulurken, en yüksek 30 TL’den balıkçılarla buluştu.

BALIKÇILARLA SEZONU AÇTI

Yeni avlanma mevsimini balıkçılarla birlikte karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabaha karşı Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde esnafla bir araya gelip, sezonun ilk mezatına katıldı. Palamutun çiftine 56 TL veren İmamoğlu, artırıma başka katılan olmayınca, mezadın kazananı olup, satın aldığı 4 kasa balığı, gece nöbetindeki itfaiyecilere gönderdi. ‘YASAKLARA UYMAMIZ LAZIM’

İmamoğlu, “Herkesin en ucuz şekliyle balığa ulaşması için, denizlerin bereketli olması lazım. Bunun için de denizlerin temiz olması lazım. Balıkçılarımızın avlanırken kurallara uyması lazım” diyerek, uyarılarda bulundu. (Fatma AKSU / İSTANBUL)