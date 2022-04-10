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Haydi Nisa

#Nisa Bebek#Fahrettin Koca#Büşra Kayalı Durmaz
Haydi Nisa

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde 10 gündür hayata tutunmaya çalışan Nisa bebekten sevindirici haber geldi.

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Nisa bebek, 29 Mart’ta Pendik’te boş bir arsaya terk edilmişti. Bebeğe ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz, bebeği emzirmiş, kontrollerini yapmıştı. Tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan Nisa bebek teslim edildiği Bahçelievler’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yurdunda nefes borusuna kaçan sıvı nedeniyle fenalaştı. 1 Nisan’da solunumu durmuş olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

SEVİNDİRİCİ HABER VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm Türkiye’nin sağlık durumunu merak ettiği Nisa bebekle ilgili önceki gün sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de duanızı eksik etmeyin.”

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İLERLEME UMUT VERİCİ

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada ise “Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir” denildi. Nisa’nın sütannesi olan ve evlat edinmeyi düşünen Büşra Kayalı Durmaz da önceki gece yaptığı sosyal medya paylaşımında “Binlerce duanın karşılığı olacaksın, biliyorum. Çok güzel haberlerin gelecek, çok daha güzelleri inşallah. Dualarınızı esirgemeyin lütfen” diye yazdı.

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#Nisa Bebek#Fahrettin Koca#Büşra Kayalı Durmaz

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