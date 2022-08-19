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Haydarpaşa’ya ‘kalemkâr’ dokunuşu

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#Haydarpaşı Garı#Resterasyon#Çatı
Haydarpaşa’ya ‘kalemkâr’ dokunuşu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

Haydarpaşı Garı’nın bekleme salonu restorasyonunda sona gelindi. Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirildi.

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İSTANBUL’un simge yapılarından Haydarpaşa Garı, 2010 yılında çıkan yangında zarar görmüştü. Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları o zamandan bu yana hız kesmeden devam ediyor. Garın bekleme salonundaki restorasyon çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Yanan çatıdaki işlemler sürüyor. Bekleme salonundaki duvarlarda bulunan işlemeler, kalemkârlar tarafından tek tek elden geçirilerek eski haline getirildi. Kabartmalar büyük bir özenle tamir edilip renklerine uygun şekilde boyandı.  

Haydarpaşa’ya ‘kalemkâr’ dokunuşu

TARİHİ SAATLER YERİNE

Salonun içerisinde bulunan camlardaki renk renk vitray süslemeler ait oldukları yere geri döndü. Vitraylar, Haydarpaşa Garı'nın içerisine kurulan atölyede tek tek restorasyon işlemi görmüştü. Bekleme salonunun ahşap kapıları ve pencereleri tamamlanırken, tarihi saatler de salondaki yerini aldı. Bunun yanı sıra mekanik ve elektrik altyapıları da hazır şekilde gar binasının hizmet vereceği günü bekliyor.  

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Haydarpaşa’ya ‘kalemkâr’ dokunuşu

ÇATIYA İSPANYA’DAN ARDUVAZ TAŞI

GAR binasının yanan çatısı ise çelik konstrüksiyon ile destekleniyor. Son işlemleri gerçekleştirilen çatının tamamına aslına uygun olarak İspanya'dan getirilen siyah renkli Arduvaz taşı döşendi. Haydarpaşa Garı'nın dış cephesinde ise özel olarak açılan taşocağından temin edilen Lefke taşı kullanılıyor. Dış cephelerinde, konservasyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Haydarpaşa’ya ‘kalemkâr’ dokunuşu

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#Haydarpaşı Garı#Resterasyon#Çatı

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