Hayat kurtaran şüphe

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Nadide Şahin (24), pandemiden önce nefes darlığı ve halsizlik şikâyetiyle kendi hastanesinde muayene oldu. Önce akciğer enfeksiyonu düşünülerek hastaneye yatırıldı ve pnömoni tedavisi gördü. Tekrar işinin başına dönen Nadide hemşire, 15 gün sonra nefes darlığı şikâyeti artınca tekrar acile başvurdu. COVID-19 salgını yükselişte olduğu için hemen akciğer tomografisi istendi ve PCR testi yapıldı. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi Covid-19’a uyumlu göründüğü için 5 günlük ilaç tedavisine başlandı ama kötüleşmeye devam edince hastaneye yatırıldı. Genç hemşireye bu süreçte iki kez PCR testi, daha sonra da antikor testi yapıldı ancak hepsi negatif çıkıyordu.

‘HAYATIM ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAK’

Bir aksilik olduğunu anlayan Şahin, “COVID olmadığımı biliyordum. Tırnaklarımdaki bombeleşmeden şüphelendim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümündeki doktorlarıma göründüm. Çekilen ekokardiyografi sonucunda kalpta mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı. Acil kalp ameliyatına alındım. Açıkçası mesleki şüphelerim hayatımı kurtardı. Zor bir süreçmiş. Artık hayatım eskisi gibi olmayacak kesinlikle” dedi.



