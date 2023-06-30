Hayat bayram oldu

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Tüm dünyayı eve kapatan pandeminin ardından Türkiye bayram gibi bir bayram geçiriyor. Havaların sıcak olması ve 9 günlük tatilin de etkisiyle vatandaş doyasıya bayram kutluyor. İlk günkü kurban kesiminin ardından dün sahiller, mesire alanları tıka basa doluydu. Büyükşehirlerde kalanlar sahillere ve ormanlara, tatil beldelerine kaçanlar ise Ege ve Akdeniz’in plajlarına akın etti.

EGE’DE EĞLENCE TAVAN

Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan yaptı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, su parklarını ve gece eğlence mekanlarını doldurdu. Kuşadası’nda konaklama turizminin yüzde 90 doluluk oranına ulaşması, özellikle eğlence sektörünü olumlu etkiledi. Barlar Sokağı, Setur Marina AVM ve Kaleiçi gibi bölgeler cıvıl cıvıldı.

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İSTANBUL’DA PLAJLAR

Büyükşehirde kalanlar da sahilleri, havuzları ve ormanları tercih etti. İstanbul’un plajlarında dün adım atacak yer kalmadı. Avrupa yakasında Kilyos, Menekşe, Florya plajları akına uğradı. Anadolu yakasındaki deniz kenarları da doluydu. Belgrad Ormanları ise piknikçileri ağırladı.

ANKARA’DA HAVUZLAR

Başkent Ankara’da da havuzlar ve aquaparklar tıklım tıklım oldu. Tatile kaçamayan Ankaralılar, serinlemenin yolunu sulu eğlencede buldu. Havuzların ve su parklarının giriş fiyatları 500 ile 1000 TL arasında değişti.

ÇİN DEĞİL KUŞADASI









Tatil beldesi Kuşadası’ndaki havuzlar dün tıklım tıklımdı. Hatta bir havuz, her yıl Çin’den gelen manzaraları aratmadı.

LUNAPARK GİBİSİ YOK









Her zaman olduğu gibi bu bayram da en çok çocuklar eğlendi. Tabii ki en gözde eğlence yerleri de lunaparklardı.

DENİZİ TEK GEÇERİZ









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Bayramın gözdesi plajlar oldu. Gerek tatil beldelerinde gerekse İstanbul’da tüm plajlar doldu.