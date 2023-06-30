×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hayat bayram oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Tatil#Deniz
Hayat bayram oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

9 günlük Kurban Bayramı tatili sahilleri, mesire alanlarını, plajları, havuzları, lunaparkları doldurdu. İlk gün kurban kesenler dün kendilerini ormanlara ve plajlara atıp bayramın tadını serinleyerek çıkardı. Bayram hareketliliği hem vatandaşı hem de esnafı mutlu etti...

Haberin Devamı

Tüm dünyayı eve kapatan pandeminin ardından Türkiye bayram gibi bir bayram geçiriyor. Havaların sıcak olması ve 9 günlük tatilin de etkisiyle vatandaş doyasıya bayram kutluyor. İlk günkü kurban kesiminin ardından dün sahiller, mesire alanları tıka basa doluydu. Büyükşehirlerde kalanlar sahillere ve ormanlara, tatil beldelerine kaçanlar ise Ege ve Akdeniz’in plajlarına akın etti.

EGE’DE EĞLENCE TAVAN

Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan yaptı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, su parklarını ve gece eğlence mekanlarını doldurdu. Kuşadası’nda konaklama turizminin yüzde 90 doluluk oranına ulaşması, özellikle eğlence sektörünü olumlu etkiledi. Barlar Sokağı, Setur Marina AVM ve Kaleiçi gibi bölgeler cıvıl cıvıldı.

Haberin Devamı

İSTANBUL’DA PLAJLAR

Büyükşehirde kalanlar da sahilleri, havuzları ve ormanları tercih etti. İstanbul’un plajlarında dün adım atacak yer kalmadı. Avrupa yakasında Kilyos, Menekşe, Florya plajları akına uğradı. Anadolu yakasındaki deniz kenarları da doluydu. Belgrad Ormanları ise piknikçileri ağırladı.

ANKARA’DA HAVUZLAR

Başkent Ankara’da da havuzlar ve aquaparklar tıklım tıklım oldu. Tatile kaçamayan Ankaralılar, serinlemenin yolunu sulu eğlencede buldu. Havuzların ve su parklarının giriş fiyatları 500 ile 1000 TL arasında değişti.

ÇİN DEĞİL KUŞADASI

Hayat bayram oldu


Tatil beldesi Kuşadası’ndaki havuzlar dün tıklım tıklımdı. Hatta bir havuz, her yıl Çin’den gelen manzaraları aratmadı.

LUNAPARK GİBİSİ YOK

Hayat bayram oldu


Her zaman olduğu gibi bu bayram da en çok çocuklar eğlendi. Tabii ki en gözde eğlence yerleri de lunaparklardı.

DENİZİ TEK GEÇERİZ

Hayat bayram oldu


Haberin Devamı

Bayramın gözdesi plajlar oldu. Gerek tatil beldelerinde gerekse İstanbul’da tüm plajlar doldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Tatil#Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık