Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu
Mart ayının son günlerine girilmesiyle, sıcak havaların ne zaman geleceğini bekleyenler hava durumu tahminlerini araştırıyor. Vatandaşlar, Meteoroloji'nin yaptığı güncel değerlendirmelere göre, termometrelerin hangi tarihte yükselmeye başlayacağını sorguluyor. MGM, Türkiye geneli hava durumu güncel tahminlerini internet sitesinden paylaştı. Peki, havalar ne zaman ısınacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte, son bilgilere göre, Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu ve il il hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Marmara Bölgesi için yapılan son değerlendirmeleri duyurdu. Hava sıcaklığında pazartesi günü önemli bir değişiklik olmayacağını bildiren Meteoroloji, birçok bölgeye de sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 23 Mart Türkiye geneli hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç) Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı bölgelerimizde genellikle kuzey ve batı yönlerden, doğu bölgelerimizde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 10°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KÜTAHYA 7°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ 0°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 1°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
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