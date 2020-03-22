Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu

Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Marmara Bölgesi için yapılan son değerlendirmeleri duyurdu. Hava sıcaklığında pazartesi günü önemli bir değişiklik olmayacağını bildiren Meteoroloji, birçok bölgeye de sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 23 Mart Türkiye geneli hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç) Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı bölgelerimizde genellikle kuzey ve batı yönlerden, doğu bölgelerimizde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 10°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 1°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu