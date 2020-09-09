Hava durumu yarın nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı! 10 Eylül hava durumu

Sıcak havaların geride kaldığı sonbaharla beraber Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık