Hava durumu yarın nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı! 10 Eylül hava durumu
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin açıklamalarıyla takip ediliyor. Sonbaharla beraber serin havaların gelmesiyle yurt genelinde bir çok il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları ile Kırklareli kıyılarında perşembe günü yağmur bekleniyor. Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde ise yağışın kuvvetli olması tahmin ediliyor. Peki, hava durumu yarın nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 10 Eylül hava durumu raporu.
Sıcak havaların geride kaldığı sonbaharla beraber Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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