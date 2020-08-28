Hava durumu tahminleri 29-30 Ağustos: Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Sıcak havalar etkisini devam ettirirken Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Türkiye, yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı’nın etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklığı yarın 32 derece civarında olacak. Peki, hafta sonu yağmur var mı? İşte, 29-30 Ağustos Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre takip ediliyor. Son hava durumu raporuna göre hafta sonu sıcak havalar etkisini gösterecek. Bölge illerinde en yüksek sıcaklıkların İstanbul 31-33, Edirne 37-38, Kırklareli 33-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 32-37, Sakarya 35-38, Yalova 30-35 derece civarında görülmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 34°C
Az bulutlu
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 16°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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