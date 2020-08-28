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Haber Giriş: 28.08.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Hava durumu tahminleri 29-30 Ağustos: Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

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Hava durumu tahminleri 29-30 Ağustos: Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?
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Sıcak havalar etkisini devam ettirirken Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Türkiye, yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı’nın etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklığı yarın 32 derece civarında olacak. Peki, hafta sonu yağmur var mı? İşte, 29-30 Ağustos Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre takip ediliyor. Son hava durumu raporuna göre hafta sonu sıcak havalar etkisini gösterecek. Bölge illerinde en yüksek sıcaklıkların İstanbul 31-33, Edirne 37-38, Kırklareli 33-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 32-37, Sakarya 35-38, Yalova 30-35 derece civarında görülmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri 29-30 Ağustos: Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri 29-30 Ağustos: Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 34°C
Az bulutlu

RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C
Az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 12°C, 27°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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