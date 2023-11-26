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Hava durumu tahmini... 67 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji ve Bakanlıktan peş peşe uyarılar geldi

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Hava Durumu
Hava durumu tahmini... 67 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm Meteoroloji ve Bakanlıktan peş peşe uyarılar geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 08:21

Dün yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının bugün daha şiddetli bir şekilde sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan sağanak yağış sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahmini... 67 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm Meteoroloji ve Bakanlıktan peş peşe uyarılar geldi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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FIRTINA SAATTE 100 KM'Yİ BULACAK

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu tahmini... 67 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm Meteoroloji ve Bakanlıktan peş peşe uyarılar geldi

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

FIRTINA için uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum" dedi.

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Hava durumu tahmini... 67 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm Meteoroloji ve Bakanlıktan peş peşe uyarılar geldi

ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul’da bugün ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Hava Durumu

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