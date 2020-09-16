Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? MGM 17 Eylül hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ile takip ediliyor. Son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 17 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık