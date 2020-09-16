Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? MGM 17 Eylül hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmeler ile güncellendi. Soğuyan havaların ardından MGM yurt genelinin cuma gününden itibaren yurt geneli, kuvvetli rüzgar ve yağışlara sebep olabilecek alçak basıncın etkisi altına gireceğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte, 17 Eylül Meteoroloji il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ile takip ediliyor. Son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 17 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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