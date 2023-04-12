Hatay'ın Belen ilçesinde tek bir ev bile yıkılmadı! İşte en büyük nedeni

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

Haberin Devamı

BELEN AYAKTA KALDI

Hatay'ın Belen ilçesinde ise hiç yıkılan bina yok. Deprem, Hatay'ın merkezini yıktı. Ancak yazlık belde Belen sağlam kaldı.

Belen'deki evler kayalara oturtulmuş bu nedenle hasarsız atlattı. İlçe, Amanos Dağları'na yaslanıyor. Büyük bölümü de kayalık üzerinde bulunuyor.

Yaklaşık 35 bin kişilik nüfusu var Belen'in. Fakat kış aylarında ilçede yaşayanlar azalıyor. Hatay'ın farklı yerlerine gidiyor. Bu sebeple Deprem nedeniyle hayatını kaybedenler var.

Depremin ardındansa, Belen Hatay'da en çok tercih edilen yer oldu. Aslında yazlık belde. Ama belen sağlam atlatınca göç başladı.

Bu göç. Bölgede kiraları bir nebze artırdı. Ancak Belen, depremzedelere kucak açtı.