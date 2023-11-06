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Hatay'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü... Kepçe operatörü son anda kurtuldu

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#Hatay#Deprem#Bina
Hatayda kontrollü yıkım sırasında bina çöktü... Kepçe operatörü son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 18:38

Hatay'da depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Kepçe operatörü son anda kurtulurken, binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Samandağ ilçesinde depremde ağır hasar gören binaların yıkımı için Deniz Mahallesi'ne gelen ekipler, kepçe ile çalışmalara başladı. Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra bina bir anda çöktü. Ortalığı toz bulutu kaplarken, çevrede büyük panik yaşandı. Kepçe operatörü son anda manevra yaparak kurtuldu. Binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde yıkım çalışması esnasında kepçenin hamlesi ile binanın bir anda yıkıldığı anlar yer aldı. Görüntülere olay sonrası etrafı toz bulutunun kaplaması ve yaşanan panik anları da yansıdı.

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#Hatay#Deprem#Bina

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