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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABD'den 'nükleer' hamle... CNN International adını koydu: İran'a mesaj!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#İran#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 08:22

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'e savaşın başından beri adeta sınırsız destek veren ABD'den 'nükleer' hamle geldi. CNN International Washington'ın bu adımının İran'a yönelik açık bir caydırıcılık mesajı olduğunu yazdı. Kuzeydeki çatışmalar sürerken Lübnan'dan ise dikkat çeken bir Hizbullah açıklaması geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

AHED TAMİMİ TUTUKLANDI
AHED TAMİMİ TUTUKLANDI

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı sembol isimlerinden biri haline gelen Ahed Tamimi Batı Şeria'da tutuklandı.

BMGK GAZZE İÇİN TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Hamas savaşındaki son gelişmeleri görüşmek üzere yarın bir acil toplantı daha düzenleyecek. BAE sözcüsü, 'Gazze'de kötüleşen durum ve Al-Shifa Hastanesine yapılan saldırı ve Jabalia mülteci kampına tekrarlanan saldırılar ışığında, BAE ve Çin, kapalı istişarelerin 6 Kasım saat 15.00'te toplanması çağrısında bulundu' dedi.

ÜRDÜN'DEN GAZZE'YE HAVADAN YARDIM

Ürdün'ün resmi Petra haber ajansı, Ürdün'ün Gazze'deki sahra hastanesinin malzemelerinin tükenmek üzere olması nedeniyle havadan yardım ulaştırdığını duyurdu. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan İsrailli bir yetkili operasyonun ABD ve İsrail ile koordineli olarak yapıldığını söyledi.

 

ABD'NİN NÜKLEER DENİZALTISI BÖLGEDE
ABDNİN NÜKLEER DENİZALTISI BÖLGEDE

ABD Merkez Komutanlığı, Ohio sınıfı bir denizaltının Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ni kapsayan sorumluluk alanına ulaştığını açıkladı. ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana şimdiye kadar USS Gerald Ford ve USS Dwight D. Eisenhower adlı iki uçak gemisini bölgeye gönderdi.


İsrail merkezli Haaretz gazetesi bu gelişmeyi 'ABD, bölgesel gerginliklerin ortasında Ortadoğu'ya nükleer denizaltı konuşlandırdı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Ordunun bu yönde açıklamaları nadiren yaptığına dikkat çeken CNN International nükleer denizaltını bölgeye ulaştığına dair resmi açıklama için 'İran'a ve onun bölgedeki vekillerine yönelik açık bir caydırıcılık mesajı' yorumunda bulundu.

LÜBNAN: SAVAŞI ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib Pazar günü CNN'e verdiği demeçte, hükümetin bir savaşı önlemek için Lübnan'daki Hizbullah ve Filistinli gruplarla birlikte çalıştığını söyledi. Habib, 'Burada Hizbullah ve diğer Filistin örgütleriyle bir savaşı önlemek için çalışıyoruz ve ABD'nin de İsrail'e savaş başlatmaması için baskı yapmasını istiyoruz' dedi.

CIA BAŞKANI İSRAİL'DE

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, savaşın birinci ayı dolarken İsrail'i ziyaret etti.

 

 
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Canlı Anlatım Özeti

timelineAHED TAMİMİ TUTUKLANDI
timelineBMGK GAZZE İÇİN TOPLANIYOR
timelineÜRDÜN'DEN GAZZE'YE HAVADAN YARDIM
timelineABD'NİN NÜKLEER DENİZALTISI BÖLGEDE
timelineLÜBNAN: SAVAŞI ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
timelineCIA BAŞKANI İSRAİL'DE
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#İsrail#İran#Gazze

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