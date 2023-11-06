ABD'NİN NÜKLEER DENİZALTISI BÖLGEDE

ABD Merkez Komutanlığı, Ohio sınıfı bir denizaltının Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ni kapsayan sorumluluk alanına ulaştığını açıkladı. ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana şimdiye kadar USS Gerald Ford ve USS Dwight D. Eisenhower adlı iki uçak gemisini bölgeye gönderdi.





İsrail merkezli Haaretz gazetesi bu gelişmeyi 'ABD, bölgesel gerginliklerin ortasında Ortadoğu'ya nükleer denizaltı konuşlandırdı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Ordunun bu yönde açıklamaları nadiren yaptığına dikkat çeken CNN International nükleer denizaltını bölgeye ulaştığına dair resmi açıklama için 'İran'a ve onun bölgedeki vekillerine yönelik açık bir caydırıcılık mesajı' yorumunda bulundu.