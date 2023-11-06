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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı sembol isimlerinden biri haline gelen Ahed Tamimi Batı Şeria'da tutuklandı.
BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Hamas savaşındaki son gelişmeleri görüşmek üzere yarın bir acil toplantı daha düzenleyecek. BAE sözcüsü, 'Gazze'de kötüleşen durum ve Al-Shifa Hastanesine yapılan saldırı ve Jabalia mülteci kampına tekrarlanan saldırılar ışığında, BAE ve Çin, kapalı istişarelerin 6 Kasım saat 15.00'te toplanması çağrısında bulundu' dedi.
Ürdün'ün resmi Petra haber ajansı, Ürdün'ün Gazze'deki sahra hastanesinin malzemelerinin tükenmek üzere olması nedeniyle havadan yardım ulaştırdığını duyurdu. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan İsrailli bir yetkili operasyonun ABD ve İsrail ile koordineli olarak yapıldığını söyledi.
ABD Merkez Komutanlığı, Ohio sınıfı bir denizaltının Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ni kapsayan sorumluluk alanına ulaştığını açıkladı. ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana şimdiye kadar USS Gerald Ford ve USS Dwight D. Eisenhower adlı iki uçak gemisini bölgeye gönderdi.
İsrail merkezli Haaretz gazetesi bu gelişmeyi 'ABD, bölgesel gerginliklerin ortasında Ortadoğu'ya nükleer denizaltı konuşlandırdı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Ordunun bu yönde açıklamaları nadiren yaptığına dikkat çeken CNN International nükleer denizaltını bölgeye ulaştığına dair resmi açıklama için 'İran'a ve onun bölgedeki vekillerine yönelik açık bir caydırıcılık mesajı' yorumunda bulundu.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib Pazar günü CNN'e verdiği demeçte, hükümetin bir savaşı önlemek için Lübnan'daki Hizbullah ve Filistinli gruplarla birlikte çalıştığını söyledi. Habib, 'Burada Hizbullah ve diğer Filistin örgütleriyle bir savaşı önlemek için çalışıyoruz ve ABD'nin de İsrail'e savaş başlatmaması için baskı yapmasını istiyoruz' dedi.
Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, savaşın birinci ayı dolarken İsrail'i ziyaret etti.