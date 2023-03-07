Hatay'da evlat acısını yüreğine gömüp yardıma koştu!

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce insan hayatını kaybetti. Depremlerin ardından bazı bölgelerin tamamı neredeyse enkaz yığınına dönerken, çok sayıda vatandaş da çevre illere göç etmez zorunda kaldı.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 104'e yükseldi. Hatay'da Jandarma Astsubay Özlem Özçelik'in 7 yaşındaki kızı da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Astsubay Özlem Özçelik yaşadığı süreci anlatırken, 'Kızım babaannesindeydi, burada aile apartmanı vardı. Bana dedi ki anne beni almaya ne zaman gelceksin pazartesi günü okulum var dedi. Ben de kızım pazar günü ben nöbetçiyim nöbetim bitince pazartesi sabah seni erkenden gelip alacağım dedim. Kendisi de yukarı da kalmamış gece 11'e kadar kuzenleriyle oynamış zemine inmiş babaannesinin yanına zemin kata çökünce enkazda kaldı.' ifadelerini kullandı.

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Evladının acısını yüreğine gömdü. Hemen göreve koştu. Jandarma Astsubay Özlem Özçelik depremzedelere yardım eli uzatıyor.

KIZININ CANSIZ BEDENİNİ 4. GÜNDE ENKAZDAN ÇIKARDI

Özçelik hayatının en zor günleri olduğunu ifade ederken, "Kızımın yanına gitmeye çalıştım ama dört bir tarafım enkaz binalarla doluydu. İnsanlar bir şekilde bizden yardım bekliyor, kıyamet gibiydi yani. Kaç parçaya bölüneceğimi bilemedim ama ilk başta aklıma gelen tabii ki kızım oldu. Dört gün boyunca çıkartmak için bekledik, çıkartamadık. 4. günün sonunda cenazesini alabildik. Yaşı küçük, hiçbir suçu günahı yoktu. Onun Allah'a emanet olduğunu, ondan başka da güvenebileceğim hiç kimsenin olmadığını bildiğim için kendimi öyle teselli ediyorum" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesi nice kahramanlıklarla ve acı hikayelerle dolu. Jandarma Özlem Özçelik'in kızı da çöken binanın altında kaldı, hayatını kaybetti. Özçelik, evlat acısı yaşarken depremzedelere destek oluyor. Köy köy gezip yaraların sarılmasına yardım ediyor.

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