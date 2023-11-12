Hatay Valisi Mustafa Masatlı CNN TÜRK'te... İşte 100 gün öncesi ve sonrası

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ARALIK'TA ENKAZLAR GÜNDEMDEN KALKACAK"

- Antakya'da enkazın yüzde 95'i kalktı.

YERİNDE DÖNÜŞÜME KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

- Hatay'da konut ve iş yeri için 99 bin 300 kişi başvuru yaptı.

"YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ DEVLET DESTEKLİYOR"

- Orta hasarlı olan yapılar için yerinde dönüşüme başvurabilirler.

100 GÜN ÖNCE NASILDI, ŞİMDİ DURUM NE?

- TOKİ evleri, köy evleri yapılıyor, kentsel dönüşüm sürüyor.

"ÇADIRDA KALAN VATANDAŞIMIZ YOK"

- Çadır kentimiz yok, herkes konteynere yerleşti.

HATAY'DA SU SIKINTISI SÜRÜYOR MU?

- 11 bin 300 binaya su bağladık.

- Konteyner kentlere günlük ortalama 30 TIR su dağıtıyoruz.