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Hatay Valisi Mustafa Masatlı CNN TÜRK'te... İşte 100 gün öncesi ve sonrası

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#Hatay#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 15:43

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk bir kez daha deprem bölgesinde. Bundan tam 100 gün önce Hatay Valisi Mustafa Masatlı, canlı yayınımız esnasında "100 gün sonra Hatay'daki enkazlar kaldırılmış olacak" demişti. 100 gün geçti, Fulya Öztürk Hatay'a gitti. Kameraman Halil Kahraman ve Doğukan Yıldırım'la beraber 100 gün öncesi ve sonrası karşılaştırması yaptılar ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile görüştüler. İşte Hatay'da son durum...

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ARALIK'TA ENKAZLAR GÜNDEMDEN KALKACAK"

- Antakya'da enkazın yüzde 95'i kalktı.

YERİNDE DÖNÜŞÜME KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

- Hatay'da konut ve iş yeri için 99 bin 300 kişi başvuru yaptı.

"YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ DEVLET DESTEKLİYOR"

- Orta hasarlı olan yapılar için yerinde dönüşüme başvurabilirler.

100 GÜN ÖNCE NASILDI, ŞİMDİ DURUM NE?

- TOKİ evleri, köy evleri yapılıyor, kentsel dönüşüm sürüyor.

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"ÇADIRDA KALAN VATANDAŞIMIZ YOK"

- Çadır kentimiz yok, herkes konteynere yerleşti.

HATAY'DA SU SIKINTISI SÜRÜYOR MU?

- 11 bin 300 binaya su bağladık.
- Konteyner kentlere günlük ortalama 30 TIR su dağıtıyoruz.

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#Hatay#Deprem#AFAD

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