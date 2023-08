Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Fulya Öztürk'e konuştu: Enkazın yüzde 49'unu kaldırdık

Haberin Devamı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın Fulya Öztürk'e yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

6 Şubat depremi en büyük afetlerden biri. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bölgeye akın etti. Enkazı kaldırmak ve hayatı normale döndürmek için pek çok çalışma yapıldı. Tabii ki afetin boyutları büyük. Afetin tamamının yüzde 50'sinin yaşandığı bir bölge. Ciddi bir afet gördük. Cenazelerimizi defnettik ama şimdi de yıkık, ağır hasarlı yapılarımızla yoğun şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

"100 GÜN İÇİNDE ENKAZLARIN TAMAMI KALKACAK"

Depremin ilk olduğu an 13 bin 670 binamız tamamen yıkılırken 8 bin 235 acil yıkılacak duruma geldi. 21 bin 905 binayı tamamen kaldırdık. Hem yıktık hem enkazını kaldırdık. 57 bin 43 binamız kaldı. Bunlar üzerinde çalışmalara başladık, 17 bin 250 binayı tamamen yıkıp enkazını ortadan kaldırdık. Toplam 80 bin 512 binanın ve 264 bin bağımsız bölümün yüzde 49'nu kaldırdık. kaldırılacak olan binaların yüzde 51'i kaldı. 32 bin 613 bina kaldırılmayı bekliyor. Ortalama zaman olarak 100 gün içinde Antakya'da ve Defne'de yıkımları bitireceğiz ve enkazları kaldıracağız. Hatay geneli için 3,5 - 4 ay içinde tüm enkaz kalkacak.

Türkiye'nin yüzde 10 iş makinesi burada TÜİK verilerine göre. Bizim bir iş planımız var. Günlük olarak yıkmış olduğumuz 250-300 arasında bina var. 20 katlı olan da var 3 katlı olan da var. Yapmış olduğumuz hesaplamada 100 gün içinde bu işi halledeceğiz.

Asbest riskimiz şu anda yok. Ölçümlerimizde bu aralıkla ilgili sorun yok. Valilik sitemizde de verileri görebilirsiniz.

Hatay bölgesi tarihin en büyük hak sahipliği müracaatı ile karşı karşıya. Bakanlıklarımız alanla ilgili çalışma yapıyor. TOKİ, toplu konutları inşa ediyor. 31 bin konut inşaatı devam ediyor. 20 bin de planlama var. Merkezde Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı. Zemin etütlerini yapıp yerinde dönüşüm seçeneği sunulacak.

3 HAFTA İÇİNDE ÇADIRDA YAŞAYAN KALMAYACAK

Şu an 153 konteyner kentimiz var. 144 binden fazla vatandaşımızı ağırlıyoruz. 3 hafta içinde bütün çadırları kaldıracağız. Biz şu an itibariyle 250-300 bina yıkıyoruz günde. Aştığımız oluyor ama binanın büyüklüğüne göre değişiyor bu. 100 gün sonra inşallah biz de sizlerle burada yayın yapalım. Bizim insanımız her şeyin en iyisine layıktır. Onun için vatandaşlarımızın endişeye kapılmasına gerek yok.

İnşallah yüzümüzün akıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz.

DİKMECE KÖYÜ'NDE NELER OLUYOR?

Biraz önce afetin boyutlarını iletmiştim. 312 bin bağımsız bölüm, bu bölümlere bizim vatandaşlara bir şey sunmamız gerekiyor, başta konut olmaz üzere. Şehrimizin muhtelif yerlerinde toplu konut çalışmaları yapılıyor. Siz de takdir edersiniz hazine arazilerinde yeterince yer bulunmadığı zaman bölgede kamulaştırmalar yapılıyor. Dikmece Köyü'nde de inşayla ilgili kamulaştırma çalışması yapıldı. Bölge halkıyla konuşuldu, anlatıldı ama acele kamulaştırma yapıldı.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına bir an önce ulaşmak için uygulanan bir yöntemdir. Orada eğer toplanan vatandaşlarımız varsa bunların önemli bir kısmı oralı değil, dışarıdan gelip işi provoke ediyorlar.