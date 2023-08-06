Evindeki kolon kanserine dikkat

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1- DÜN dedim ki:

“Nizip’teki Furkan Apartmanı soruşturmasından müthiş gelişmeler çıkıyor.”

Yani... 51 insanımızı kaybettiğimiz Furkan Apartmanı’nda “kolon kesildiği” iddiaları mahkeme tespitiyle doğru çıktı.

Benim deyişimle:

“Binalardaki kolon kanseri...”

Ve dün Adana’dan bir başka haber...

63 insanımızı kaybettiğimiz Tutar Apartmanı için benzeri bir iddia.

Müteahhitler bilirkişi raporlarıyla “kolon yapmadıkları” için suçlanıyordu. Ama şimdi bambaşka bir durum var.

O.B. isimli kişiye binada basit tadilat izni verilmiş.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in açıklaması:

“Binada işyerinin genişletilmesi için kolon kesildiği iddiaları var. Hatta apartman sakinleriyle aralarında davalık, karakolluk olduklarına dair kayıtlar var. 2020’de verilen basit tadilat yazısının bu durumla alakası yoktur.”

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İşte yine bir “kolon kanseri” vakası...

Arkadaşlar, cumartesi günü yazdığım yazıya devam ediyorum.

Hem de ısrarla devam ediyorum.

Altında dükkânlar, geniş vitrinler ya da depolar olan bütün binalarda oturan vatandaşlarımız için “alarm” veriyorum...

Buyurun.

Nizip’te 51 insanımızı kaybettiğimiz Furkan Apartmanı için gelen bilirkişiler binada taşıyıcı kolonların yapılmadığı yolunda rapor vermişlerdi.

51 can bu.

Adana’da Tutar Apartmanı’nda kaybettiğimiz 63 can için benzer iddialar...

Nizip’teki müteahhit 20 yılla yargılanıyordu. Hayatları kararmıştı. Hayatı boyunca oluşturduğu imaj yerle bir olmuştu. Bütün aile “hırsız katil” suçlaması altında eziliyordu.

Baba tutuklanmamak için yurtdışına kaçmıştı.

Çocuklar perişan.

Haberler, yorumlar, “katil suçlamaları” cehennem ateşi gibi üzerlerine geliyordu.

En yakın dostları bile “acayip acayip” bakıyordu. Fısıldaşmalar, kinayeler.

Sonunda binayı yapan firma mahkemeye gitti ve dedi ki:

“Biz kolonların hepsini yapmıştık. Yeni bilirkişi istiyoruz...”

Adalet bu...

Mahkeme yeni bilirkişi heyetini kabul etti. Ve hâkim nezdinde molozlar kaldırılıp kolon araştırması yapıldı. Baktılar ki kolonların demir filizleri yerinde. Yani kolonlar yapılmış.

Şok...

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2- İŞTE O SORU

Peki bu nasıl bir şeydir ki...

Bilirkişinin birisi “yok” diyor, diğeri gelip kolonları buluyor.

Yüzeyin altındaki kolonlar bulunduysa, yüzeyin üstündeki devamları ne oldu?

Kesildiler mi?

İşte şimdi geldik alarm noktasına...

Yani...

Binalardaki “kolon kanseri”ne.

Arkadaşlar, bu olay üzerinde ısrar ediyorum. Ve hem yazmaya hem de sormaya devam ediyorum.

Çünkü canlar gidiyor. Ve o canlarımız depremden değil, “kolon kanseri” yüzünden gidiyor.

- Apartmanlarımızdaki kolon kanseri...

- Binaların altındaki dükkânları genişletmek için kolon kesilmesi...

- Açgözlülük. Cehalet. Kâr hırsı...

Biliyorsunuz, büyük markalı perakende şirketleri binaların altında geniş dükkân alanları arar. Galericiler öyle. Bunun engeli de binayı taşıyan kolonlardır. Kesip dükkânı büyütüyorlar...

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Açgözlülüğün gözü dönmüş hali işte budur.

Bu iş yapılırken belediye kontrol etmiyor.

Denetimsizlik de budur.

Dedim ya...

Cumartesi günü yazdığım bu yazı üzerine çok mesaj aldım...

3- YÜKSEK MÜHENDİS OKAN BEY

İşte bir örnek:

“Fatih Bey,

Yazınızın içeriği tamamen doğrudur. Bir ekleme yapmak istiyorum.

Yazınızda bahsi geçen binada büyük bir ihtimalle bazı kolonlar zemin kat tabanı seviyesinden kesilmiştir. Kesilen kolonun kalan kısmı hiç yük taşımadığı için kırılmamış ve ilk bilirkişi temelden çıkan kolon filizlerini görmemiş, onun için kolon yok demiştir. İkinci bilirkişi daha itinalı çalışıp zemin kat döşemesi seviyesinden daha aşağıdaki kolon filizlerini görmüştür.

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İnşaat işlerinin disiplin altına alınması için kolon kesen kişiler ‘taksirle ölüme sebep olma’ ile değil ‘taammüden adam öldürme’ ile suçlanmalıdır. Çünkü kolon kesmek ‘taksir’ değil bile bile ‘yani taammüden’ işlenmiş bir suçtur ve sonucu ölüm getirmektedir.

Saygılarımla,

Okan Gözen... İnşaat Y. Müh.”

Katkınız için teşekkür ediyorum Okan Bey...

Tartışma büyük. Olay vahim... Öneriler çok... Alarm yüksek seviyede... Öyleyse ne yapmalıyız?

Beni okuyan kim varsa işte buradan sesleniyorum: “Bırakın kardeşim yerel seçimlerin ince hesaplarını... Önümüzde bir kolon kanseri var. Gelin buna bir çözüm bulalım.”

Tabii yine en büyük sorumluluk sizde. Sen oturduğun apartmanı kontrol etmezsen, kim edecek arkadaş? Can önce senin canın.

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Bak bakalım binanın altındaki dükkânlar ne alemde?

İşte önünde Adana’dan Gaziantep’e kadar örnekler...