Hatay, enkaz tozu altında! Antakya Kalesi'nden görüntülendi

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Kahramanmaraş merkezli 2 depremde büyük hasarın yaşandığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan incelemelerde, son belirlemelere göre, 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 binanın yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Türkiye genelinden hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel firmalara ait kepçe, iş makineleri ve moloz taşıyıcı kamyonları ile enkaz molozları kaldırılmaya devam ediliyor. Antakya'da tarihi Antakya Kalesi'nin arkasındaki alana, Samandağ'da ise Deniz Stadyumu kenarında belirlenen alanlara moloz dökülüyor.

Binlerce iş makinesi ve kamyon ile enkaz kaldırma çalışmalarının gün boyu sürdürüldüğü Hatay'ın üzeri ise toz bulutuyla kaplandı. Kentin kuş bakışı görüldüğü tarihi Antakya Kalesi'nden enkazdan kalkan tozun yoğunluğu dikkat çekti. Tozlardan korunmak için hem iş makinelerini kullanan ekipler hem de bölgede güvenliği sağlamakla görevli asker ve polisler maske takıyor.

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