Hastanede öldürülen güvenlik görevlisinin babası isyan etti: Nasıl kıydın çınarıma

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İstanbul’da motosiklet kazası geçiren Çetin Karakoğuş ve Mazlum Bağlamacı, önceki akşam 18.45 sıralarında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne kendi imkânları ile gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum Bağlamacı ve Çetin Karakoğuş, taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan (35), “Sessiz olun. Başka hastalar da var” diye kendilerini uyardı. Bu uyarıya sinirlenen Çetin Karakoğuş, dışarıda bulunan motosikletten bıçak alarak geri döndü. Daha sonra da Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Okudan’a ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapıldı. 1.5 ay önce evlenen Okudan, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği özel hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okudan’ı bıçaklayan Çetin Karakoğuş ve olaya karışan Mazlum Bağlamacı gözaltına alındı. Çetin Karakoğuş ve Mazlum Bağlamacı., Emniyet’te sorguya alındı. Çetin Karakoğuş’un 11, Mazlum Bağlamacı’nın da 27 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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VALİ: CEZALARINI ÇEKECEKLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tuğrul kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adalet önünde suçlular cezasını çekecek” dedi.





Tuğrul Okudan için Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde açıklama yapıldı. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doktor Adem Polat, “Kardeşimiz ve arkadaşımız görevi başında hastaya yardım ederken, yakınları tarafından vicdansızca ve canice şehit edilmiştir. Tuğrul kardeşimizi yakından tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki görev aşığı, yardımsever, güler yüzlü ve saygılı biri olmasına rağmen bu talihsiz olayı yaşaması bizleri derinden yaralamıştır. Sağlıkta şiddetle mücadelemiz, sonuna kadar devam edecektir. Hepimiz ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun” dedi.

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Okudan’ın bağlı olduğu Özsağlık İş Sendikası’nın İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Temel Yazıcı, “Hastanede sessizlik çağrısı yapan güvenlik görevlisi üyemiz Okudan’ın sesini, ebediyen kestiler. Hiç acımadan, hiç tereddüt etmeden ‘Hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın’ diye uyardığı için araçlarından aldıkları bıçakla, gözlerini kırpmadan vahşice katlettiler. Bu eli kanlı caniler, bu suç makineleri ne yaptı? Tuğrul’umuzun sesini ebediyen kestiler” ifadelerini kullandı.

'KARINCAYI İNCİTMEZDİ'

Tuğrul Okudan, Esenyurt İmam Hüseyin Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede aile fertleri güçlükle ayakta dururken fenalaşanlar oldu. Acılı baba Hüseyin Okudan, “Çınarıma neden kıydın? Duyduğum kadarıyla bunu yapanların 22 tane suç dosyası varmış. 23’üncü biz olduk. Bunlar sokaklara salınmasın. Bunlar tekrardan gidip hastanelerde doktorlara kıymasın. Sokakta mazlum kadınlara kıyılmasın. Benim çınarım karıncayı incitmezdi” diye konuştu.