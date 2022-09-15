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Esenyurt'ta öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babasından yürek yakan feryat

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#İSTANBUL#Esenyurt#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 13:54

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babası Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Bunu hep haykıracağım. Böyle bir acı yaşatılır mı? Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın, gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin." dedi.

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Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün akşam 'Sessiz olun.' uyarısında bulunduğu Mazlum B. ve Çetin K.'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hasan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tören öncesi konuşan acılı baba Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Sadece sizlerden şunu rica ediyorum. Bunu hep haykıracağım 'Ona söyleyin ki, ne kadar mutlusun? Ne kadar huzurlusun? Böyle bir acı yaşatılır mı? Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun.

Esenyurtta öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudanın babasından yürek yakan feryat


Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın. Gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin. Duyduğum kadarıyla benim evladıma kıyan kişinin 21 suç dosyası varmış 22. suçu biz olduk. Onlar gibiler sokaklarda barındırılmasın. Başkalarının canları yanmasın." dedi.

Esenyurtta öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudanın babasından yürek yakan feryat

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ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.B. ile Ç.K.'nin suç kayıtları kabarık çıktı.

Esenyurtta öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudanın babasından yürek yakan feryat
Şüphelilerden M.B.'nin farklı suçlardan 27, Ç.K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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#İSTANBUL#Esenyurt#Sağlık

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