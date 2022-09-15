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Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldürmüşlerdi! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#İSTANBUL#Esenyurt#Sağlık
Esenyurtta güvenlik görevlisini öldürmüşlerdi Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:44

ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler Çetin K. ve Mazlum B. adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren Mazlum B. ve Çetin K. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum B. ve Çetin K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti. Şüphelilerden Çetin K., arbede sırasında Tuğrul Okudan'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Çetin K. ve Mazlum B.'nin suç kayıtları kabarık çıktı. Şüphelilerden Mazlum B.'nin farklı suçlardan 27, Çetin K.'nın ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.

 

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#İSTANBUL#Esenyurt#Sağlık

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