Hastane önüne bırakıp kaçtılar! Kurtarılamadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Oarganize Suç
Canlı: İlk virajdaki kaza sonrası ceza geldi Hamilton yükseliyor...Canlı: İlk virajdaki kaza sonrası ceza geldi! Hamilton yükseliyor...#Formula 1
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttıDünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttı!#Koronavirüs
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Kentte korkunç kaza Öğretim üyesi hayatını kaybettiKentte korkunç kaza! Öğretim üyesi hayatını kaybetti#Afyonkarahisar
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
ABDye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettirABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir #MHP
Bu kadarına da pes Ortalık savaş alanına döndüBu kadarına da pes! Ortalık savaş alanına döndü#İtalya
Vidasına kadar Türk firmaları üretti İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacakVidasına kadar Türk firmaları üretti! İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacak#Savunma Sanayii
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERGündem Haberleri

Hastane önüne bırakıp kaçtılar! Kurtarılamadı

#İstanbul#Beyoğlu#Yusuf Çölgeçen
Hastane önüne bırakıp kaçtılar Kurtarılamadı

İstanbul Beyoğlu'nda silahla karnından yaralanan Yusuf Çölgeçen'i arkadaşları hastaneye bırakıp kaçtı. Çölgeçen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çölgeçen'in arkadaşları tarafından hastane önündeki sedyeye bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Yaralıyı hastaneye götüren sürücü Bilal Mert Ekmen, "Yoldan geçiyordum. 4-5 kişi yolumu kesti. Yaralıyı arabaya koydular. Yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra herkes kaçtı" dedi.

Haberin Devamı

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla karnından vurulan Yusuf Çölgeçen, arkadaşlarının durdurduğu otomobille hastane girişinde bulunan sedyeye bırakıldı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ise hastaneden kaçtı.

Hastane önüne bırakıp kaçtılar Kurtarılamadı

"YARALIYI HASTANEYE BIRAKTIKTAN SONRA HERKES KAÇTI"

Yaralıyı hastaneye götüren sürücü Bilal Mert Ekmen, "Ben yoldan geçiyordum. 4-5 kişi yolumu kesti. 'Arkadaşımız vuruldu, hastaneye gideceğiz' dediler. Yaralıyı arabaya koydular. Yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra herkes kaçtı" dedi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ifadesi ve güvenlik kamera kayıtlarından hareket ederek kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane önüne bırakıp kaçtılar Kurtarılamadı

Haberin Devamı

YARALININ SEDYEYE TAŞINMASI KAMERAYA YANSIDI

Olay günü, Yusuf Çölgeçen'in getirildiği otomobilden sedyeye taşınması da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi girişine gelen otomobilden yaralının sedyeye taşınması yansıdı.

İlgili Haberler:

Nefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığıDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuCanlı: İlk virajdaki kaza sonrası ceza geldi! Hamilton yükseliyor...
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Yusuf Çölgeçen