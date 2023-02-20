Hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp, içeride mahsur kalan kedisine seslendi

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'ta bulunan ve yıkılan Sözel Apartmanı’nın yanında bulunan Karaşin Apartmanı da depremde büyük hasar aldı ve bir bölümü yıkıldı.

Ağır hasarlı olan binaya girişlere izin verilmezken, ismi öğrenilemeyen bir kadın 2’nci katta mahsur kalan kedisini kurtarmak için, mahallede bulunan vince çıktı.

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2’nci kata kadar çıkarılan kadın, aldığı taşı cama fırlatarak kedisine seslendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sonuç alamayan kadın daha sonra aşağı indirildi. Daha sonra binadan kendiliğinden çıkan kedi, sahibinin yanına geldi. Sırtından yaralandığı belirlenen kedi, kontrol için veterinere götürüldü. (DHA)