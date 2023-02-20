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Hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp, içeride mahsur kalan kedisine seslendi

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#DİYARBAKIR#Kedi#Deprem
Hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp, içeride mahsur kalan kedisine seslendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 15:09

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir kadın, giremediği hasarlı binasında mahsur kalan kedisini kurtarmak için vince çıkıp, cama taş atarak, seslendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kedi daha sonra kendiliğinden binadan çıkarak sahibinin yanına gitti.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'ta bulunan ve yıkılan Sözel Apartmanı’nın yanında bulunan Karaşin Apartmanı da depremde büyük hasar aldı ve bir bölümü yıkıldı.

Hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp, içeride mahsur kalan kedisine seslendi

Ağır hasarlı olan binaya girişlere izin verilmezken, ismi öğrenilemeyen bir kadın 2’nci katta mahsur kalan kedisini kurtarmak için, mahallede bulunan vince çıktı.

Hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp, içeride mahsur kalan kedisine seslendi

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2’nci kata kadar çıkarılan kadın, aldığı taşı cama fırlatarak kedisine seslendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sonuç alamayan kadın daha sonra aşağı indirildi. Daha sonra binadan kendiliğinden çıkan kedi, sahibinin yanına geldi. Sırtından yaralandığı belirlenen kedi, kontrol için veterinere götürüldü. (DHA)

Hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp, içeride mahsur kalan kedisine seslendi

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#DİYARBAKIR#Kedi#Deprem

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