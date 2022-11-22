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Hasan’a kıydılar! PKK/YPG yine sivil öldürdü

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#Gaziantep#Terör Saldırısı#Karkamış
Hasan’a kıydılar PKK/YPG yine sivil öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep’in Karkamış ilçesine roket ve havanla saldırdı. Suriye’nin Kobani (Ayn el-Arab) bölgesinden yapılan saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu, 2’si ağır 19 kişi yaralandı.

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Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından dün öğle saatlerinde roket ve havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, Karkamış’ta yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş, hayatını kaybetti. 2’si ağır 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 5 aylık hamile Büşra Karataş, entübe edildi.

Hasan’a kıydılar PKK/YPG yine sivil öldürdü

OKULLAR HEDEF OLDU

Saldırıda Karkamış’ta birçok ev, işyeri ve araç hasar gördü. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu’nda da hasar oluştu. Patlamanın oluşturduğu basınçla okulların ve roket ile havanların düştüğü bölgelerdeki ev ve işyerleri ile araçların da camları kırıldı. Karkamış Sınır Kapısı yakınında bulunan TIR da saldırının çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bölge halkı, ev ve işyerlerinin önünden cam kırıklarını ve şarapnel parçalarını topladı. Bazı roket mermilerinin sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği de öğrenildi.

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TSK ATEŞ ALTINA ALDI

Saldırının ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi. Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.

Hasan’a kıydılar PKK/YPG yine sivil öldürdü

CHP’Lİ VEKİLİN YEĞENİ

YPG/PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren 2 sivilden biri henüz 5 yaşındaki Hasan Karataş oldu... Küçük çocuğun CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Polat, “Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun” dedi.

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EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ

Terör saldırılarının ardından Karkamış ilçesinde eğitime 1 hafta süreyle ara verildi.

SAVAŞ UÇAKLARI VURDU

Roketli saldırının ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan da mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı. Üsteki hava hareketliliği gün boyu sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.

Hasan’a kıydılar PKK/YPG yine sivil öldürdü

SOYLU: CEVABI VERİLECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayşenur Alkan’ın öğretmen odasının camları kırılması sonucu şehit olduğunu belirterek “Yaralılardan Büşra Karataş 5 aylık gebeydi. Şu anda entübe. Dualarımız onunla birlikte. Bu saldırıların cevabı en güçlü şekilde verilecektir” dedi.

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Hasan’a kıydılar PKK/YPG yine sivil öldürdü

ÖZER: ÖĞRETMENİMİZİ KAYBETTİK

Milli Eğitim Bakanı Özer, “Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan’ı kaybettik. Tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi. Özer, Soylu ile birlikte Alkan’ın ailesine taziye ziyaretine gitti. Bakanlar, baba Mustafa Alkan’a başsağlığı diledi.

Hasan’a kıydılar PKK/YPG yine sivil öldürdü

2 ROKET MERMİSİ DÜŞTÜ

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen 2 roket mermisi de Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş arazide patlayan mermiler can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı. Kilis’e önceki gün akşam saatlerinde yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı.

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#Gaziantep#Terör Saldırısı#Karkamış

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