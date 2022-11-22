Bitmeyecek operasyon Pençe-Kılıç’ın şifreleri

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KARA HAREKÂTI YOLDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamada bu operasyonun kara dahil birçok boyutu olacağını açık açık söyledi. Erdoğan, “Bunun sadece bir hava harekâtıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç kara kuvvetlerinden de buna katılması gerekir, bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler, istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı atarız” dedi. Erdoğan’ın da sözlerinden hareketle “Tam netice alınana kadar bitmeyecek operasyonun” şifrelerine bakacağız:

Türkiye uzun zamandır ilgili ülkelere “Ya bu mücadeleyi birlikte yapalım ya da biz tek başımıza yaparız” mesajını veriyordu.

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Türkiye’nin sabrını Mersin ve Taksim saldırıları tüketti.

Ancak bu saldırıların dışında kamuoyuna yansımamış, güvenlik güçlerince engellenmiş başka saldırı hazırlıkları bulunuyor.

Özellikle Taksim saldırısının ardından Suriye hava sahasını kontrol eden iki ülke yani ABD ve Rusya, hava sahasını açmak zorunda kaldı.

Üstelik Türk uçakları iki ülkede de ciddi bir derinlik mesafesine girdiler.

İlk mesaj net; Türkiye, sınırlarının yanı başında sözde bir PKK devletine izin vermeyecek.

İkinci mesaj ise ilk kez harekât yapılan Ayn-El Arab (Kobani) bölgesi. Ayn-El Arab’ın özel olarak seçildiğine dikkat çeken üst düzey kaynaklar; “Kurmaya çalıştıkları sözde devletin sözde başkentine kılıç geçirildi” yorumunu yaptı.

ÖRGÜT ELEBAŞLARINDAKİ HAYAL KIRIKLIĞI

Taksim’deki terör saldırısının ardından gerçekleştirilen kapsamlı operasyona Batı başkentlerinden yüksek sesli bir tepki gelmedi. Bu durumun terör örgütünün sözde lider kadrosunda hayal kırıklığı yarattığı, birbirleriyle yaptıkları konuşmalardan güvenlik güçlerince tespit edildi. Ankara’da bu kapsamda şu hususlara dikkat çekiliyor:

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“Terör örgütü, ABD’nin korumasının bir yere kadar olduğunu gördü.

Batı başkentlerinden harekâta karşı yüksek bir ses çıkmaması, operasyonların Taksim saldırısına bir cevap olarak algılandığını gösteriyor.”

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ YÖNTEMİ

Yukarıdaki satırlarda bahsetmiştim, güvenlik güçleri kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok eylemi engelledi. Örgütün lider kadrosu bir süredir, alt düzey örgüt üyelerine “Türkiye’ye girip ses getirecek eylemler yapmaları” talimatı veriyordu. Güvenlik kaynakları “Sızın, eylem yapın, üzerimizdeki baskıyı azaltın” talimatlarının gönderildiğine dikkat çekti. Türkiye içinde eylem yapacak PKK kadrosunda şahıs bulmakta zorlanan örgüt, güvenlik güçlerinin tespitine göre yeni bir yöntem geliştirdi.

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İHALE USULÜ SALDIRI

Kaynaklarımdan dinlediğim bilgileri sizlerle madde madde paylaşmak isterim:

Son dönemde terör örgütü sofistike eylem yöntemleri geliştirmeye çalışıyor.

Terör örgütü saldırıları bir anlamda ihaleyle veriyor.

Apocu ideolojik eğitimden geçmeyen, PKK kadrosunda yer almayan, Kürt kökenli olmayan şahıslar özel eğitimden geçiriliyor.

Deşifre olmamış, güvenlik güçlerinde kayıtları bulunmayan şahıslar seçiliyor.

Bu şahıslara ya yüksek miktarda para veriliyor ya da şahıslar aileleri üzerinden tehdit ediliyor.

PKK aileler üzerinden tehdit yöntemini Sincar’da Ezidilere karşı uygulamıştı. Yerel Kurtuluş Birlikleri’ni, aileleri tehdit ederek, çocuklarını alarak kurmuştu.

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SÜREKLİ OPERASYON VE GÜVENLİ BÖLGENİN GENİŞLEMESİ

Ayn-El Arap, Fırat’ın doğu ve batı kanadı arasında, Fırat Kalkanı bölgelerinin arasında kalan terör işgalindeki tek bölge. Hem bu nedenle hem de sızmaların engellenmesi amacıyla önümüzdeki süreçte:

Hava operasyonları sürecek.

Saldırılara obüslerle misliyle ve durmadan karşılık verilmeye devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açık açık söylediği gibi kara harekâtı hazırlıkları sürüyor.

Türkiye sınır boyunca boşluk olan alanlardaki cepleri yani güvenli bölgeleri genişletecek. Nerede boşluk var ise orası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından doldurulacak.

Terör örgütünün yeni ve sofistike arayışlarına karşı da harekete geçildi. Örgütün olası saldırılarda kullanabileceği deşifre olmamış, örgüt kadrolarında görülmeyen şahıs tarama ve incelemeleri çoktan başladı.