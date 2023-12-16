Hanna’nın kâbusu tahliye oldu... Falçatayla saldırmıştı, yüzü tanınmaz hale gelmişti

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Ukraynalı Hanna Butym (28) internetten tanıştığı Mesut Öztürkmen’le (45) 2018 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşti. Türkiye’ye geldiğinde, Öztürkmen’in kendisine söylediği her şeyin yalan olduğunu anlayan Hanna, 2.5 yıl sonra boşanma davası açtı. Öztürkmen internetten izini sürdüğü Hanna’yı, kız kardeşinin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak 15 Ocak 2021 günü İstanbul Florya’daki bir AVM’de buldu. Hanna’nın yüzünü falçatayla paramparça eden Öztürkmen polis tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SALDIRGAN PİŞKİNCE KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Mahkemede “Hanna paramı alıp benden habersiz memleketine gitti. AVM’de başka bir erkekle görünce kıskandım. Eğer öldürmek isteseydim direkt boğaz bölgesine vururdum” diye savunma yapan Mesut Öztürkmen, iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde silbaştan görülmeye başlayan davanın son duruşması dün yapıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Öztürkmen’in 3 yıldır tutuklu olduğunu ve suç vasfının değişme ihtimali olduğunu belirterek tahliye edilmesini talep etti. Mütalaanın ardından söz alan Mesut Öztürkmen “Cezaevindeyken zaten boşandım. Söz veriyorum, ona yaklaşmayacağım” ifadelerini kullandı. Mahkeme, Mesut Öztürkmen’e yurtdışına çıkış yasağı ve her hafta evine en yakın karakola giderek imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

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‘ÖLÜM FERMANINI İMZALAMAKLA AYNI’

Hanna Butym’in avukatı Tuba Özel tahliye kararına ilişkin, “Biz bu tahliyeyi kabul etmiyoruz. Sanığın eylemi ödüllendiriliyor. Hanna’ya tahliyeyi haber verdik, dondu kaldı. Korku içinde. Bu karar Hanna’nın ölüm fermanını imzalamakla aynı şey. Ha sanığı tahliye etmişsiniz, ha Hanna’nın ölüm fermanını hazırlamışsınız” dedi.