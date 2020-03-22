Hangi sınavlar ÖSYM tarafından ertelendi? İşte corona virüsü nedeniyle ertelenen tüm sınavlar 2020

Hangi sınavlar ertelendi? sorusu, MEB ve ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrası, özellikle sınava girecek olan adaylar tarafından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Bu yıl sınavlara girmeye hazırlananlar, mart ve nisan aylarında ertelenen sınavların hangileri olduğunu sorguluyor. 2020 güncel sınav takvimim bilgisi kapsamında ertelenen sınav tarihleri açıklandı. Peki, hangi sınav ne zaman yapılacak? İşte, ertelenen sınavların tarihleri ve konuyla ilgili detaylı bilgiler...

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav takvimi güncellendi.

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak.

26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.

16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "//www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.

MEB TARAFINDAN ERTELENEN SINAVLAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." açıklamasını yaptı. Selçuk, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik." ifadelerini de kullandı.

SINAVLAR NE ZAMAN?

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." açıklamasını yaptı. Selçuk, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik." ifadelerini de kullandı.

AÖL SINAVLARINA CORONA VİRÜSÜ ERTELEMESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21- 22 Mart’ta yapılacak Açık Öğretim Kurumları Sınavları’nı ertelediklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemlerimiz devam ediyor. 21- 22 Martta, 3 milyon öğrencimizin gireceği, 400 binden fazla öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları Sınavları’nı erteledik. Ertelenen sınavı, yurt dışı da dahil Eylül 2020’de yapılacak ek sınavla birleştireceğiz" dedi.

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

AÖF SINAVLARI DA ERTELENDİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden resmi açıklama:

Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

Anadolu Üniversitesi'nden resmi duyuru:

"Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış; doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir. Bazı yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan eksik ya da yanlış bilgilerin yer aldığı haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği tüm öğrencilerimize duyurulur."