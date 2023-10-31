Hangi marş daha çok sevildi

Haberin Devamı

AÇIK ARA ÖNDE

ONUR BAŞTÜRK: Herkes kendine göre emek verip özen göstererek 100’üncü yıl için marş yaptı ama gördüğüm kadarıyla en çok Norm Ender’in “Parla”sı benimsendi, sevildi ve dinlendi. Marş kendiliğinden sevilirse güzel ve “Parla” açık ara önde. Ben de en çok onu beğendim.

HALK SAHİPLENDİ

ORKUN ÜN: Birçok marş dinledik. Yalan yok, biri hariç hiçbirini sevmedim. Beni en çok etkileyen, söz ve müziği Norm Ender’e ait “Parla” oldu. “Parla” zamanla kulağa oturan, insanın içini kıpır kıpır eden bir marş. 29 Ekim günü her iki arabadan birinde “Parla” çalıyordu. Halk da hemen sahiplenmiş marşı. Ama diğerleri için “dağ fare doğurdu”, en doğru tanım olacak. Bu arada aralarında Şükriye Tutkun, Elif Buse Doğan, Sümer Ezgü ve Alişan’ın da olduğu sanatçıların seslendirdiği, Cumhurbaşkanlığı’nın seçtiği marşı da dinlemenizi öneririm. Çok sesli bir marş olmuş.

Haberin Devamı

Fazıl Say - Kenan Doğulu - Norm Ender - Kıraç

EN FAZLA O ‘PARLA’DI

ÖMÜR GEDİK: Tüm marşlar arasında en fazla parlayan, Spotify’da listeye girmeyi başaran, benim de en sevdiğim marş Norm Ender’in “Parla”sı oldu. Ama daha birçok müzisyen de emek verip marş yaptılar, her birini kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı’nın çeşitli sanatçılarla yaptığı “100. Yıl Marşı” ve yazarımız Savaş Özbey’in “Yeni Yüzyıl Marşı”, özellikle şehitlerimize saygı duruşu çok güzeldi.

ALKIŞLAR DWYER’LERE

SAVAŞ ÖZBEY: Ben tarafsız değilim, çünkü aralarında kendi söz yazdığım “Yeni Yüzyıl Marşı” da var. Ama herkesin emeğine sağlık. Demek ne büyük bir heyecan uyandırmış ki 100’üncü yıl, herkes bir ucundan tutmaya çalışmış. Kutlu olsun. Bir kere eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen ve yarışmayı kazanan İlker Kömürcü’yü en başta tebrik ederim. Sonra her arabada, her evde çalınan Norm Ender’in “Parla”sı var. Hem sözler hem de müziği tüyleri diken diken ediyor. Tarkan’ın yaptığı marş da çok beğenildi, sağda solda dinlediğim kadarıyla. Hake-za Kenan Doğulu’nun “İkinci Yüzyıl” adlı marşı da çok dinamik. Bunların arasına bir de Soner Arıca’nınkini koymak isterim. Yumuşacık ve insanın içini ısıtıyor. Ama en büyük alkışı ülkemizde yaşayan Paul Dwyer ve oğlu Eren Joseph Dwyer’a göndermek istiyorum. Bir yabancı gelsin de bu kadar bizden olsun; derdimize, hasretimize, umudumuza ortak olsun... Vay canına!

Haberin Devamı

Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün