Hançerli: İstifa etmeyeceğim, bağımsız aday olmayacağım

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Marmara Caddesi’nde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve derneğin çağrısı ile Başkan Turan Hançerli’ye destek gösterisi yapıldı. Türkiye Sakatlar Derneği üyeleri ve çok sayıda engellinin de katıldığı gösteride sık sık ’Hak, hukuk adalet’ ve ’Avcılar’ın Başkanı Turan Hançerli’ sloganları atıldı. Yapılan konuşmalarda da Başkan Turan Hançerli’nin Türkiye’nin ilk ve tek engelli başkanı olduğu vurgulanırken, kentsel dönüşümde küçümsenemeyecek başarı elde ettiği anlatıldı.



"KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİNE İNANIYORUM"



Gösterinin ardından makamında soruları yanıtlayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, göreve başladığında hemen her gün haber bültenlerinde maaş ödeyemediği için haciz ile karşı karşıya kalan bir belediyenin başına geldiğini, Avcılar Belediyesi’nin şu anda ise kendine yeten bir kurum olduğunu, borçlanma yapmadan bütçe hazırladığını hatırlattı. Başkan Hançerli, alınan kararın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgisinin olup olmadığı yönündeki soruya ise, “Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olmamalı, kurultay salonlarında kalmalı bu süreçler. Ama buna ilişkin süreçler ve değerlendirmeler var. Değerlendirmeleri incelediğinizde; o değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna ilişkin bir karar oluşuyor. Dilerim ki öyle değildir" şeklinde konuştu. Hançerli bir soru üzerine, "CHP’den ayrılmayı veya bağımsız aday olmayı düşünmüyorum. Partimden kararı yeniden gözden geçireceğine inanıyorum. Bana destek veren binlerce kişiye tek tek teşekkür ederim" dedi.