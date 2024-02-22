Hamza Dağ ile CHP broşörü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

Haberin Devamı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ziyareti sırasında kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek’in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüleri arasında güldüren diyalog yaşandı.

“ZATEN BURADASINIZ”

Hamza Dağ, “Kızlar merhaba” deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ’ın, “Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz.” uyarısı üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.

O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri “Gümbür gümbür geliyoruz.” demesi üzerine Hamza Dağ’ın “Zaten buradasınız.“ cevabı herkesi gülümsetti.