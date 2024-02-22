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Hamza Dağ ile CHP broşörü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

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#İzmir#Hamza Dağ#AK PARTİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 14:36

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ziyareti sırasında kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek’in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüleri arasında güldüren diyalog yaşandı.

“ZATEN BURADASINIZ”

Hamza Dağ, “Kızlar merhaba” deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ’ın, “Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz.” uyarısı üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.

Hamza Dağ ile CHP broşörü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri “Gümbür gümbür geliyoruz.” demesi üzerine Hamza Dağ’ın “Zaten buradasınız.“ cevabı herkesi gülümsetti.

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#İzmir#Hamza Dağ#AK PARTİ

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