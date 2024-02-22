AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Gümüldür'e giden yolu duble yol haline getireceğiz

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Menderes ilçesindeki Organize Ticaret ve İmalat Bölgesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Toplantıda konuşan Dağ, "Şehrimizin stratejik konumu, tarihi ve kültürel mirası, zengin doğal kaynakları ile İzmir, uluslararası ticaretin kalbinde yer almayı hak ediyor. Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız inşallah. Ulaşımdan turizme, her alanda hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizin ticaretini canlandıracak, ekonomik kalkınmayı hızlandıracağız. Ulaşılabilir bir İzmir ile sadece ticaretimizi değil, aynı zamanda şehir içi ve şehirlerarası bağlantıları güçlendirerek, sevdiklerimize ulaşmamızı da kolaylaştıracağız. Yeni ulaşım hatları, modern altyapı projeleri ve turizmi canlandıracak yenilikçi adımlarla, İzmir'in her köşesinin tüm İzmirliler için daha da yaşanabilir, daha erişilebilir hale getirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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'İZMİR, KALKINMANIN MERKEZİ OLACAK'

Dağ, 13 Şubat'ta vizyon projelerinin bir kısmını açıkladıklarını hatırlatarak, "İnşallah bu projelerimizle üreten bir İzmir vizyonuyla, tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. İzmir'in bu potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek adına gerekli tüm adımları atacak, şehrimizi dünya çapında bir marka haline getirecek projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir, inovasyon ve üretimle anılan, kalkınmanın merkezi olacak. 'Ulaşılabilir İzmir', 'İzmir Körfez Geçişi', 'Yeni Çevreyolu' gibi projelerimiz, şehrimizin lojistik altyapısını güçlendirirken, İzmir'i ulusal ve uluslararası iş dünyası için cazip bir noktaya taşıyacak. Bu projeler, İzmir'in ekonomik dinamizmini artırırken, dünya ticaret sahnesinde önemli bir oyuncu olmasını sağlayacak. Her bir projemiz, İzmir'in ticaretini ve turizmini ve yaşam konforunu canlandıracak biçimde kurgulanmıştır" açıklamalarında bulundu.

'TİCARETİMİZİ VE EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

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Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulaşım ve turizm alanında gerçekleştirilecek yenilikler, şehrimizi daha erişilebilir, daha cazip kılarak ulusal ve uluslararası alanda yeni bir ivme kazandıracak. 'Ulaşılabilir Eşsiz İzmir' vizyonumuzla, şehrimizin zenginliklerini dünya ile paylaşırken, ticaretimizi ve ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, 1 Nisan itibariyle gençlerimizi geleceğin liderleri olarak yetiştirecek, teknoloji ve inovasyonun ön saflarında yer alacakları bir eğitim ekosistemini hayata geçireceğiz. Şehrimizin potansiyeli, enerjisi, şu an tecrübe ettiğimiz ile sınırlı değil. 1 Nisan itibariyle şehrimizde ortaya koyacağımız vizyon ve irade ile İzmir'imizi sadece ekonomik anlamda değil, kültürel, sosyal ve şehircilik anlamında gerçek potansiyeline kavuşturacağız."

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'MENDERES İÇİN PROJE VE ÇALIŞMALAR HAZIR'

Menderes ilçesi için de proje ve çalışmalarının hazır olduğunu vurgulayan Dağ, "Öncelikle, ilçemizde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan doğal gaz erişimi konusunda müjdeli haberlerim var. Merkez mahallelerimizde doğal gaz erişim oranımız şu an itibariyle yüzde 69 seviyelerinde. Söz veriyorum, 1 Nisan'dan sonra merkezde doğal gaz erişim oranını yüzde 100'e çıkartacağız. Özdere ve Gümüldür bölgelerimizde de doğal gaz erişimi konusunda hiçbir sorun kalmayacak. Bir diğer önemli konumuz ise ulaşım. Yaz aylarında Gümüldür'e giden yol üzerinde yoğunluklar meydana geliyor. Bu sorunu çözmek adına, sahil yolumuzu genişleteceğiz ve Gümüldür'e giden yolu duble yol haline getireceğiz. Böylelikle, yaz aylarındaki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve siz değerli vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, ilçemizdeki bozuk yolların tamamını onaracağız, böylece yolculuklarınız daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Görece Ata Mahallemizde, gençlerimizin ve sporcularımızın kullanımı için modern bir stat yapmayı planlıyoruz. Projesi hazır ve 1 Nisan'dan sonra hemen inşa çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.(DHA)



