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Halı sahada kalp krizi geçiren satın alma müdürü kurtarılamadı

#Ordu#Halı Saha #Kalp Krizi
Halı sahada kalp krizi geçiren satın alma müdürü kurtarılamadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (OSKİ) satın alma şube müdürü Orhan Pehlivan (52), halı sahadaki futbol turnuvasında kalp krizi geçirdi. Ambulansta kalp masajı yapılan Pehlivan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 'Birimler Arası Futbol Turnuvası'na OSKİ takımıyla katılıp, halı sahada futbol oynayan, satın alma şube müdürü Orhan Pehlivan, maç bitimine dakikalar kala aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Pehlivan için ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sedyeyle ambulansa taşınan Pehlivan’a uzun süre kalp masajı yapıldı.

Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Pehlivan'ın eski amatör futbolcu olduğu, Fatsa amatör takımlarında uzun yıllar forma giydiği öğrenildi.

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