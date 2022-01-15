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Bursa'daki korkunç cinayetin nedeni belli oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı

#Kadın Cinayeti#Gözde Korku#Orcay Korku
Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktı

Bursa'da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay Korku’nun (35) eşi Gözde Korku’yu (31) öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Orcay Korku’nun, Gözde Korku’yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı ve bu nedenle öldürdüğü belirtildi. Olay sırasında Gözde Korku’nun anne ve babasının da evde olduğu öğrenildi.

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Olay, dün Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında tartışma çıktı. Her ikisi de daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

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Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gözde Korku'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olcay Korku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Gözde Korku’nun cenazesi, ilçede gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktı

ANNE VE BABASI DA EVDEYMİŞ

Olay sırasında Gözde Korku’nun anne ve babasının da evde olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu çift, damatlarının kızları Gözde’yi eski eşiyle görüştüğü için kıskandığını, bu nedenle aralarında kavga yaşandığını söyledi. Çift, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiğini, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade etti.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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#Kadın Cinayeti#Gözde Korku#Orcay Korku

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