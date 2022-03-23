'Haksız yere makamlara gelenler eski yerlerine gidecek'

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AÇTIKLARI FAKÜLTELERİ KAPATACAĞIZ

“Boğaziçi öğrencilerinin yargılamasında tam bir garabet yaşandı. Üniversite yönetimine ve iktidara seslenmek isterim; tepeden inme, hukuksuz bir şekilde üniversitedeki demokratik atmosferi yok ediyorsanız, öğretim üyeleri biz bu yönetimi istemiyoruz diye aylardır haklarını arıyorlarsa, bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde kapatacağız, gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak. Haksız hukuksuz belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz kardeşim, eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SÖZ

Hak aramak her demokraside en temel haklardan biridir. İnsanlar haksızlığa uğradığında haklarını ararlar. Furkan Vakfı’nı seversiniz sevmezsiniz, yürüyüş yapmak istiyorlar. Orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Onlara da söz veriyorum, iktidarımızda göreceksiniz herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Herkes özgürce yasal ölçüler içinde gösterisini yapacaktır.

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BENİ DE BİLİRLER SOYLU’YU DA

Uyuşturucu satan küçük adamlar hapiste ama baronlardan kimse yok demiştim. İçişleri Bakanlığı açıklama yapıp beni kınadı. Polis kardeşlerim beni de çok iyi bilirler (Süleyman) Soylu’yu da çok iyi bilirler; benim de karakterimi çok iyi bilirler, onun da karakterini bilirler. İktidara geldiğimizde polisin elini tutmayacağız, ‘nerede uyuşturucu barona varsa yakalayın, hepinizin alnından öpeceğiz’ diyeceğiz.

BÜROKRASİ OLMAYAN DEVLET OLUR MU?

Bugün her ay 1 milyar 551 milyon dolar faiz ödüyoruz. Hani sen faize karşıydın? (Bakan Nebati) Fransa’da yatırımcılara sesleniyor, ‘en sevmediğim konu yatırımcılara zorluk çıkaran bürokrasi ve mevzuat, gerekirse bürokrasiyi alaşağı ederiz, mevzuatı değiştiririz, yeter ki gelin, parayı verin...’ Bürokrasinin bu kadar aşağılandığı bir dönemi hiç görmedik. Dünyada bürokrasi olmayan bir devlet olur mu. Akıl alacak şey değil.

BU İŞLERE KAFAM BASMAZ

Öteden beri hep dedim, bu kamu özel işbirliği modeli memleketin başına bela olacak. Bir faiz belası vardı şimdi bir de taahhüt belası var. (Erdoğan) ‘Bay Kemal’in kafası bu işlere basmaz’ diyor. Vallahi benim kafam bu işlere basmaz, biz bu alicengiz oyunlarını nereden bilelim, şeytana papucunu ters giydiriyorlar. ”

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BAHÇELİ’YE: SEN NEREYE YÜZECEKSİN?

Kılıçdaroğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü eleştirileri için, “Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin, merakım o” diye karşılık verdi.