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Haksız tahrik indirimine Avrupa modeli

#Pınar Gültekin#Adalet Bakanlığı#Mahkeme
Haksız tahrik indirimine Avrupa modeli

Adalet Bakanlığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında da uygulanan haksız tahrik indirimiyle ilgili yol haritasını belirledi. Avrupa’daki uygulamalar incelenecek ve AK Parti’li kurmaylar, ceza hukukçularıyla toplantılar yapacak.

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EDİNİLEN bilgilere göre Adalet Bakanlığı, haksız tahrik indirimiyle ilgili düzenleme için kolları sıvadı. Buna göre ilk etapta dünya örnekleri incelenecek. Avrupa’da haksız tahrik indiriminin hangi durumlarda ve koşullarda yapıldığı örneklerle tartışılacak. Bakanlık ayrıca AK Parti’den ilgili kurmayların da katılımıyla ceza hukukçularıyla toplantılar yapacak. AK Parti kurmayları konu ile ilgili özetle şunları söyledi.

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EKİMDE MECLİS’TE

“Haksız tahrik indirimi konusunda özellikle Avrupa örneklerini inceleyeceğiz. Önemli olan mukayeseli olması, yani uluslararası olmasıdır. Başka ülkeler bu konuya nasıl bakıyor? Oraları gördükten sonra bir değerlendirme yapacağız. Ekim ayına kadar bu çalışma netleşir. Haksız tahrik 50-100 senelik bir iş değil. Her ülkede olan yüzlerce senelik bir iş. Çok köklü bir hukuk müessesesi. Bizim ona göre ciddi bir değerlendirmeye ihtiyacımız var.”

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YARGITAY İÇTİHAT GELİŞTİREBİLİR

Kadına şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifiyle “iyi hal indirimi” kaldırılmıştı. Yakın bir dönemde Yargıtay’ın bu konuda ilk değerlendirmesini yaparak içtihat geliştirebileceği belirtiliyor. Kurmaylar, “Yargıtay bunu nasıl uygulayacağını yeniden oturup konuşacak. Orada içtihat geliştirebilir. Takdiri indirim nedenlerini biz belli şartlara bağladık. O şartlara göre Yargıtay değerlendirme yapacaktır. O içtihat yeni bakış açısı, yorumlar ve değerlendirmeler getirebilir” değerlendirmesini yaptı.

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Temmuz 2020’de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi toplumun her kesiminden büyük tepki çekmişti.

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