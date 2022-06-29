Türkiye NATO vetosunu kaldırdı

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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna terörle mücadele bağlamındaki güvenlik kaygıları nedeniyle itiraz eden Türkiye, iki ülkenin beklentilerini karşılayıcı ve kayıt alına alınacak taahhütlerde bulunması üzerine çekincelerini kaldırdı. Üç ülke arasındaki uzlaşı, NATO Zirvesi öncesinde yapılan dörtlü zirvede geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine yapılan zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaklaşık iki saat görüştü. Görüşmeyede üçlü bir memorandum üzerinde anlaşıldı.

BELGEDEKİ ANA VURGULAR

Üçlü memorandum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde tarafından imzalandı. Belgede yer alan ana vurgular şunlar:

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* Üç ülke, Washington Antlaşması ilkeleri ve değerlerine bağlılıklarını ifade ederler.

* İttifak’ın en temel unsurlarından biri üyelerin milli güvenliğinin yanı sıra terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir.

* Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacaklardır.

* İki ülke terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar.

* İki ülke, PKK’nın yasaklanmış bir terör örgüt olduğunu teyit eder. İki ülke, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, uzantılarının faaliyetleriyle iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan, bu örgütlerle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

* Üç ülke terör faaliyetlerini engellemek amacıyla işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir. İki ülke, terör örgütlerinin emellerini reddeder.

* İsveç, yeni bir terör suçları kanununun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini teyit eder.

* Üç ülke aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

* İki ülke, Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu, bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini işleme koyacaktır.

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* PKK terör örgütünün ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine soruşturma başlatacak ve yasaklayacaklardır.

Uzlaşı kapsamında, üç ülke bir diyalog ve işbirliği mekanizması oluşturmaya da karar verdiler.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Anlaşmadan sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. "Türkiye istediğini aldı" denilen açıklamada, "PKK/YPG/PYD ile FETÖnün bir terör örgütü olduğunun bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur" ifadeleri yer aldı.

STOLTENBERG’İN KATKISI BÜYÜK

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İmza töreninin ardından basına konuşan Stoltenberg, uzlaşıya varılmasının mimarlarından biri oldu. Üç ülkenin uzlaşmasından duyduğu memnuniyeti gizlemeyen Stoltenberg, “Farklılıklarımız ne olursa olsun her zaman ortak bir zemin bulabileceğimizi ve sorunları çözebileceğimizi gösterdik. NATO’nun açık kapı politikası tarihi bir başarıya imza atmıştır. Finlandiya ve İsveç’in katılması onları daha güvenli, NATO’yu daha güçlü kılacaktır. Son on yılların en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde bu hayati önem taşımaktadır” dedi. Hiçbir müttefikin Türkiye kadar terör saldırısına uğramadığını hatırlatan Stoltenberg, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle ortak olarak mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Mutabakata varılan memorandum bu gerçeği yansıtmaktadır. Liderleri bir araya getirebildiğimiz ve ardından yetkililerimizin haftalar boyunca yürüttükleri kapsamlı çalışmalar neticesinde liderlerin nihai anlaşmaya varmak üzere bir çözüm bulabildikleri için mutluyum” diye konuştu.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

İki ülkenin üyeliğinin önünde engel kalmadığı için NATO liderleri bugün resmi davette bulunacak. Zirve sonrasında heyetler bir araya gelecek. Ardından ülkeler üyelikten kaynaklanacak sorumluluk ve yükümlülükleri kabul ettiğine dair mektubu NATO’ya iletecek. NATO, kurucu Washington Antlaşması’na katılım protokolü hazırlayacak. Üye ülkeler protokolü imzaladıktan sonra ulusal sistemlerinde onaylayacaklar. Genel Sekreter iki ülkeyi davet edecek. İki ülke sistemlerine göre Washington Antlaşması’nı onayladıktan sonra resmen üye olacaklar.

ANLAŞMA HERKESİ MEMNUN ETTİ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. NATO üyeliğine yönelik bir sonraki adımı atmak elbette İsveç ve Finlandiya için önemli. Ancak bu aynı zamanda NATO için de çok önemli bir adım, çünkü ülkelerimiz NATO içinde güvenlik sağlayıcıları olacak.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: NATO Zirvesi’ni başlatırken harika bir haber. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği, ittifakımızı daha güçlü ve daha güvenli hale getirecek.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre: Bu tarihi bir gün. İsveç ve Finlandiya ile NATO Avrupa’da daha da güçlü bir ittifak elde edecek. Norveç için bu, kuzeyli komşularımızla daha güvenli ve daha güçlü bir savunma işbirliği anlamına geliyor.

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel: Finlandiya-İsveç-Türkiye arasındaki üçlü mutabakatın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Güçlü bir NATO, AB ile gelişmiş işbirliğini kolaylaştıracaktır.

BIDEN’DAN KUTLAMA

Üç ülke arasında uzlaşıya varılması ABD Başkanı Joe Biden tarafından da memnuniyetle karşılandı. Biden, sosyal medya mesajında, “İttifakımızı güçlendirecek ve ortak güvenliğimizi pekiştirecek olan Finlandiya ve İsveç’in NATO tarafından davet edilmesine yönelik önemli bir adım ve Zirve’ye başlamak için harika bir yol olan üçlü memorandumu imzalayan Finlandiya, İsveç ve Türkiye’yi kutluyorum” ifadelerini kullandı.