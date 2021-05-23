Hakkımızı yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta çözüm süreciyle ilgili, “Yeni müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir” dedi. Erdoğan, Kıbrıs’taki tarım alanlarını suyla buluşturacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sulamaları İletim Tüneli’nin ışık görünme törenine İstanbul’dan video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı törende özetle şunları söyledi:

MAĞDUR KIBRIS TÜRKLERİ’DİR

“Kıbrıs Türk’ü, adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Yarım asırdır süren müzakere sürecinde, Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuşlardır. Kapalı kapılar ardından Kıbrıs Türkleri’nin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu oynadı. Herkesin hakkına saygı gösteren adaletli bir çözüm yerine, Kıbrıslı kardeşlerimizi özyurtlarında azınlık statüsüne mahkûm etmek istediler. 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türk halkını katledenler, müzakere süreçlerinde olmadık bahanelerle masadan kaçmışlardır. Annan Planı’nı reddeden Rumlar, AB üyeliğiyle ödüllendirilirken, aynı plana evet diyen Kıbrıs Türkleri cezalandırılmıştır. ‘Kıbrıs Türk’ü ile bırakın siyasi gücü, refahı, hastaneleri bile paylaşmam’ diyen bir zihniyetle ortak bir gelecek kurulması zaten mümkün değildir.

ARTIK İKİ AYRI DEVLETİ KABUL EDİN

Nisan ayı sonunda Cenevre’de düzenlenen gayri resmi BM toplantısı istiklal ve istikbal mücadelemizde bir dönüm noktası olmuştur. Teklifimizle gerçekleştirilen toplantıda Kıbrıs Türkleri kalıcı çözüm yolunda yeni, makul, adil önerilerde bulundular. Raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakit harcamak yerine artık, Ada’da farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın, iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkiye olarak, biz de değerli kardeşim Sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de yaptığı önerilere tam destek verdik. Çözümsüzlüğün bedelini artık kimse Türk tarafına ödetemez. Maraş ile ilgili attığı adımla Kıbrıs Türk halkı adadaki hukuksuzluğa, tahammül etmeyeceğini göstermiştir. Çözüm aranıyorsa, bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır.”

HEDEF KKTC’NİN KALKINMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki devletli çözümü reddetmek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Bizim ve KKTC’nin böyle bir adaletsizliğe, böyle hak gaspına rızası yoktur. Bilhassa Kıbrıs Türk’ünün Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. KKTC halkının refahı, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilmeleri, kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedefimizdir” dedi.

KKTC OVALARINA ANADOLU CAN SUYU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ile ilgili de şu bilgileri verdi, “KKTC, son 30 yıldır su sıkıntısı yaşıyor. Türkiye’den KKTC’ye içme suyu götürülmesi her dönemde gündeme gelmiş fakat gerçeğe dönüşmemiştir. Sulama projemizde suyu temin edecek 5.7 km uzunluğundaki iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Güzelyurt Ovası sulaması iletim yapıları 18 bin 730 dekar araziye su iletecek. Meserya Ovası sulaması projesi kapsamında 97 bin 200 dekar arazi ilk kez sulama suyuyla buluşacak. Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon TL’lik gelir artışı ve 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla tarım çağ atlayacak, KKTC’nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlandı. Törenin KKTC’deki bölümündeki törene ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı.



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