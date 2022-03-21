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Hakkari'de polis memurunun kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

#Hakkari#Polis Memuru#Patlayıcı
Hakkaride polis memurunun kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.

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Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.

133 PARÇA HALİNDE 52,5 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

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Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

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#Hakkari#Polis Memuru#Patlayıcı

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