Son dakika: Çin'de 133 yolcu taşıyan uçak düştü

Haberin Devamı

Çin'de 133 yolcusu bulunan Eastern Havayollarına ait uçak, ülkenin Guangxi eyaletinde düştü.

Çin'in Kunming kentinden Guangzhou'ya uçan Boeing 737 tipi yolcu uçağında 133 kişi bulunuyordu.

CAN KAYBI BİLİNMİYOR

Çin devlet televizyonu uçağın düştüğü dağlık alanda geniş bir yangın çıktığını duyurdu. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi yok.



Kazaya neyin neden olduğu henüz bilinmezken çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

EKİPLER BÖLGEYE YAKLAŞTI

Çin devlet televizyonunun son aktardığı gelişmeye göre kurtarma ekipleri bölgeye yaklaştı, ölü ve yaralılarla ilgili durum belirsizliğini koruyor.





Haberin Devamı

Çinli internet kullanıcıları sosyal medya hesaplarından alevler içinde yoğun ormanlık bir alanın fotoğraflarını paylaşıyor ancak görüntülerin yeri belirsiz ve henüz doğrulanamadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

