Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Terör#Polis
Hakkaride polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 09:46

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca ateş eden şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kalaşnikof, silah ve bomba atar ele geçirildi. Zırhlı polis aracına ateş eden 3 teröristin teslim olma anları ise saniye saniye kaydedildi.

Haberin Devamı

Hakkari Yüksekova’da dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi.

Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Hakkaride polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları


TERÖRİSTLER SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Hakkaride polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları

TERÖRİSTLERİN TESLİM OLMA ANLARINA ULAŞILDI

Haberin Devamı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkaride polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları

Şüphelilerin işlemlerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediliyor. (Kaynak: TRT HABER)

Gözden Kaçmasın

Maodan sonra bir ilk İşte Şi Cinping’i bekleyen zorluklarMao'dan sonra bir ilk! İşte Şi Cinping’i bekleyen zorluklarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Terör#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
‘İmaj olsa bir yerde patlardım herhalde’

‘İmaj olsa bir yerde patlardım herhalde’

#Arzum Onan

BAKMADAN GEÇME!

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
‘İmaj olsa bir yerde patlardım herhalde’

‘İmaj olsa bir yerde patlardım herhalde’

#Arzum Onan