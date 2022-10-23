Mao'dan sonra bir ilk! İşte Şi Cinping’i bekleyen zorluklar

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Şi Cinping, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek, Mao'dan sonra iktidarını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu. Çin Komünist Partisinin en üst yönetim organı Daimi Komite'de Genel Sekreter Şi Cinping dışında Li Çiang, Cao Lıci, Vang Huning, Li Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang yer aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i üçüncü döneme taşıyan Komünist Parti Kongresi dün tamamlandı. Bugün beş yıl daha görevde kalacağı ilan edilen Şi, ülkenin kurucusu Mao’dan sonra iki dönemi aşan ilk isim oldu.

Şi’yi bekleyen sınamalardan bazıları şöyle:

1- NÜFUZ YARIŞI: ‘Kuşak ve Yol’ altyapı projesi Pekin’in etki alanını büyütme çabasının en somut örneği. Ancak kâr etmeyen projeler ve tartışmalı ihalelerle yıpranan girişim, Sri Lanka’dan Kenya’ya “yoksul ülkeleri borçlandırarak tuzağa düşürme aracı” olarak görülüyor. Bu beş yılda en önemli mirasının imajını düzeltmeye çalışacağının sinyalini veren Şi ayrıca, ABD ve Avrupa’nın son bir yılda ilan ettikleri rakip girişimlerle rekabet etmek zorunda.

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2- TAYVAN SORUNU: Şi’nin Kongre açılış konuşması, Tayvan meselesinin gelecek beş yılın en kritik başlıklarından olacağının sinyalini verdi. Birleşme vaadini tekrarlayan Şi, hiçbir zaman “silah kullanmama” sözü vermeyeceklerini ve gerekirse “her yola başvurabileceklerini” söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise birden fazla kez, Tayvan’a saldırı durumunda “Amerikan askerinin Ada’yı savunacağını” belirtmişti.

3- DEV ŞİRKETLER: Pekin geçen birkaç yılı, teknolojiden emlak sektörüne kendi ekonomik başarısının sonucu olan dev şirketleri budamaya çalışarak harcadı. Özellikle Alibaba ve Tencent gibi teknoloji şirketlerini hedef alan regülasyonlar, yüzlerce milyar doları sildi. Ekonomisi pandemi ve Ukrayna krizinden zarar gören Çin’in, devlet kontrolünü garanti altına almak için attığı bu adımlarda ne kadar ileri gidebileceği gelecek beş yılın konusu olacak.

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4- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: Ukrayna savaşı hemen tüm ülkeleri iklim hedeflerinden geri adım atmaya itti ancak uzun vadeli amaçlar sabit. Şi, iklim değişikliğine karşı aksiyon alacakları ve emisyon azaltım taahhütlerine uyacakları sözünü verdi. Pekin daha önce 2060 yılında karbon-nötr olacağını açıklamıştı. Yeşil enerjiye geçiş Çin ekonomisini baskı altına alabilir. Resmi hedefe göre, sadece sekiz yıl içinde emisyon artışı terse dönmeli. Bu, bir yanda temiz enerjiye yoğun yatırım gerekliliği, diğer tarafta ekonomik büyümenin baskı altında kalacağı anlamına geliyor.