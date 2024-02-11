×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hakkari'de 5 metrelik kar tüneli oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Hakkari#Yüksekova
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 09:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Haberin Devamı

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesinin yolunda çalışma başlattı. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
Tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar#Hakkari#Yüksekova

BAKMADAN GEÇME!