Hakan Fidan’dan IKBY yönetimine: Güven ve normalleşme için PKK’yı ortadan kaldırın

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Hakan Fidan’ın Irak merkezi hükümetiyle yaptığı görüşmede, “PKK devlet tarafından terör listesine konulsun” talebini iletmişti. Bağdat’tan Erbil’e geçen Hakan Fidan, PKK’yı işaret ederek “Bu virüsü inşallah hep beraber temizleyeceğiz” dedi.

(sağda) Neçirvan Barzani

TÜM TARAFLARLA GÖRÜŞME

Şimdi gelelim Fidan’ın Erbil ziyaretinin şifrelerine: Merkezi hükümette tüm taraflarla görüşen Hakan Fidan, aynı yöntemi Erbil’de yani Irak Kürt Bölgesel yönetimi nezdinde de sürdürdü.

Bu kapsamda Fidan Erbil’de tüm Kürt ve Türkmen aktörlerle görüştü. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelen Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Kubat Talabani ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan’ın Erbil’e verdiği mesajları ve yaptığı görüşmelerin analizini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

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(sağda) Kubat Talabani

PARÇALI YAPIYA ÖZEL YÖNTEM

- İktidar parçalı olduğu için Dışişleri Bakanı Fidan tüm aktörlerle ve farklı kesimlerle görüştü.

- IKBY yönetimi Bağdat hükümetinin hâkimiyetinden ve birlikteliğinden “Bu durum bizi kısıtlar” ifadesiyle endişelerini dile getirdi.

- Hakan Fidan ise “Bizler sizin dostlarınızız, yanınızdayız. Birlikte olunduğu sürece ticari ve ekonomik kaygılara gerek yok” mesajı verdi.

(sağda) Mesrur Barzani

‘TERÖR VARKEN GÜVEN VE NORMALLEŞME OLAMAZ’

Tüm görüşmelerde tıpkı Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan temaslarda olduğu gibi en önemli madde terör örgütü PKK ile mücadele konusuydu:

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm temaslarında ilişkilerin normalleşmesi için güven ortamının oluşmasının şart olduğunu söyledi.

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- Güven ve normalleşme şartı olarak ise Dışişleri Bakanı, terör örgütünün varlığına işaret ederek, “terör varken, güven ve normalleşmenin” olamayacağını ifade etti.

- Fidan Erbil’de tüm muhataplarına “PKK’yı ortadan kaldırırsanız her şey çözülür” dedi.

- Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye’nin hali hazırda terör örgütüyle kendi mücadelesini yürüttüğünü hatırlatarak, bu konudaki kararlılığını da vurguladı.

- Fidan, PKK’nın birlikte ya da bölgesel yönetim tarafından kaldırılması durumunda güvenin ardından normalleşmenin oluşacağını, ticari ilişkilerin artacağını, Erbil başta olmak üzere bölgesel yönetimin altyapı ve ekonomik sorunlarının giderileceğini belirtti.