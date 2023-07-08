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Hafta sonuna dikkat! Sağanak geliyor

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#AFAD#Kocaeli
Hafta sonuna dikkat Sağanak geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugün İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova ve Bilecik’te yerel olarak kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi. Yağışların sabahtan itibaren etkili olacağı belirtilirken, “Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun” uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege’de kuzeybatı, Doğu Akdeniz’de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

AFAD UYARDI

Bugün sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik’te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli’de çok kuvvetli, Sakarya’da şiddetli, Sakarya’nın doğu ilçelerinde aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yine bugün sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren de Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan AFAD’dan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#AFAD#Kocaeli

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