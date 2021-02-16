Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs kısıtlamaları için yeni açıklama! 'Bölgesel gevşeme olabilir'

Koronavirüs yasakları ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması son açıklamalar ile takip ediliyor. Aralık ayında başlayan sokağa çıkma yasağıyla beraber korona virüs kısıtlamaları hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede hafta sonu kısıtlamalarının ikinci bir duyuruya kadar süreceği bildirildi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Koca ise "Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz." dedi. Ancak kısıtlamalarla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam ediyor. Esnafa yönelik uygulanan yasaklar da geçerliliğini koruyor. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı, kafelere uygulanan kısıtlamalar gibi durumların Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak açıklama ile belli olması ön görülüyor.

Kısıtlamalarla ilgili resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ: YAZA DOĞRU İYİ SÜREÇLER MÜMKÜN

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kısıtlamalarla ilgili "Geldiğimiz aşamada kurallara biraz daha uyulursa, hazır aşı da başlamışken yaza doğru elbette daha iyi süreçler yaşamamız mümkün. Ama yaz döneminde de dışarıda bulunduğumuz zamanda mesafeye uymamak, çok kalabalığa girmek, temiz hava olmayan yerlerde bulunmanın çok olumsuz sonuçlar yapacağını görmek mümkün" dedi.

Prof. Dr. İlhan, normalleşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin, "Aslında yazı nasıl geçireceğimiz toplumun alınan önlemlere uyması ile çok ilişkili. Biliyorsunuz kış ayından beri süren kısıtlamalar söz konusu. Esnaflarımız gerçekten çok zorlanıyorlar, vatandaşlarımız evlerde olmaktan sıkıldı, maske takmaktan herkes çok sıkıldı; ama geldiğimiz aşamada kurallara biraz daha uyulursa, kurallara uyulmakta gayret edilirse hazır aşı da başlamışken yaza doğru elbette daha iyi süreçler yaşamamız mümkün. Biliyorsunuz aşılama devam ediyor. İyi bir noktaya doğru gidiyoruz aşılamada. Ama aşılanmak da bu sürecin tek çözümü değil, aşılanmak sürece destek olacak bir yaklaşım. Yine bizim fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, sırası geldiğinde aşımızı da yaptırarak ilerlersek elbette yaz dönemi daha iyi zamanlar yaşayabiliriz. Ama yaz döneminde de dışarıda bulunduğumuz zamanda mesafeye uymamak, çok kalabalığa girmek, temiz hava olmayan yerlerde bulunmanın virüs bulaşın da çok olumsuz sonuçlar yapacağını görmek mümkün. Kurban Bayramı'ndan sonraki süreçlerimizi hatırlarsak, virüs tüm Anadolu'ya yayılmıştı, Anadolu'dan tekrar büyük illerimize geldi. Eylülde çok zor Ankara zamanları yaşadık, ekim ayında İstanbul yaşadı, sonra kasım-aralıkta bütün Türkiye'de 30 bine çıkan vaka sayılarını gördük" ifadesini kullandı.