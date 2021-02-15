Son dakika haber: 15 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.









14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 104 bin 108 olarak açıklarken, 6 bin 287 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 910 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 475 bin 329 olarak açıklamıştı.







