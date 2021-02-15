Son dakika haber: 15 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu açıkladı. Tabloda kritik seyir devam ederken, vaka sayısında artış olduğu görüldü. Tabloda, ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.
14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 104 bin 108 olarak açıklarken, 6 bin 287 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 910 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 475 bin 329 olarak açıklamıştı.
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