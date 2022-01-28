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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji açıkladı: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin verilere göre, hava sıcaklığı Türkiye'nin bazı bölgelerinde hafta sonundan itibaren yükselişe geçecek. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde artacak, Marmara'da ise mevsim normallerinde seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklığının bazı kesimlerde artışa geçeceği öngörüldü.

Meteoroloji'den bazı bölgeler için 'çığ, buzlanma ve don' uyarısı yapılırken, "Sıcaklıkların bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında olacağı ve diğer yerlerde de mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.

PROF. DR. ŞEN: KAR BLOKLARI ÇATILARDAN DÜŞEBİLİR

Öte yandan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hava bugün açık ve lodos var. Sıcaklık 7-8 dereceye çıkacak. Karlar erimeye başladı, eriyen kar blokları çatılardan düşebilir dikkat edin. Bronzlaşma derdi olanlar güneşli saatlerde ve kar kaplı zeminlerde yürüyüş yaparsanız yanarsınız. Yazın plajdaki gibi ama üşütmeyin." ifadelerini kullandı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

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