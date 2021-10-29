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Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte 30-31 Ekim hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu#Meteoroloji
Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 30-31 Ekim hava durumu tahminleri

Ekim ayÄ±nÄ±n son hafta sonu tatili öncesi hava durumu araÅŸtÄ±rmalarÄ± hÄ±z kazandÄ±. Serin havanÄ±n kendini hissettirdiÄŸi son günlerde, vatandaÅŸlar hafta sonu planÄ± yapmak adÄ±na Meteoroloji'den gelecek son dakika açÄ±klamalarÄ±na odaklandÄ±. Peki, hafta sonu hava nasÄ±l olacak?

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DoÄŸu'da 4 ilin yÃ¼ksek kesimlerinde kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. DoÄŸu Anadadolu bÃ¶lgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve AÄŸrÄ±'da yÃ¼ksek kesimlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olacak. Ä°ÅŸte, 30-31 Ekim hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, Orta Karadenizâ€™in kÄ±yÄ± kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop Ã§evreleri ile Kastamonuâ€™nun kÄ±yÄ± kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Erzurum Ã§evreleri ile Erzincan, MuÅŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve Bitlisâ€™in yÃ¼ksek kesimleri, Vanâ€™Ä±n gÃ¼neyi ve batÄ±, Hakkariâ€™nin kuzeyinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, diÄŸer yerlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l, MuÅŸ, Bitlis, AÄŸrÄ±, Hakkari, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak Ã§evreleri ile Vanâ€™Ä±n gÃ¼ney ve batÄ±, Erzurum'un gÃ¼ney kesimlerinin yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmaraâ€™nÄ±n gÃ¼neyi, Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun kuzeyi ile BatÄ± Karadenizâ€™in iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 30-31 Ekim hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 30-31 Ekim hava durumu tahminleri

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