'Hafta içi ölü durumdaydı...' Gece yarısı akın ettiler!

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlar bugün saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Tam kapanma nedeniyle günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti. Halin girişi ve içinde yoğunluk oluştu. Polis ve güvenlik ekipleri, yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

"PAZARCI ESNAFI EN ÇOK ÇİLEK VE DOMATESİ TERCİH EDİYOR"

Halde yoğunluk olduğu söyleyen hal esnafı Hasan Dalgalı, "Pazarların yeniden açılması dolayısıyla halimizde iki gündür yoğunluk var. Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu. Şu an pazarcı esnafı en çok çilek, kayısı ve domates tercih ediyor. Çilekler şu anda 14 liradan domates ise 3 buçuk lira ile 5 lira arasında satılıyor. Diğer meyve ve sebzelerde bir artış söz konusu değil" dedi.

"PAZARCI ESNAFI GELİYOR ANCAK İSTEDİĞİ MALI ALAMIYOR"

Pazarcı esnafının mal almaya korktuğu belirten hal esnafı Süleyman Özdayan, "Pazarcının şu an sıkıntıları var. Halden aldığım ürünü pazarda satabilir mi diye düşünüyor. Bugün pazarcıların bazıları hale bile gelmedi. En az haftada iki gün pazarlar açık olsaydı pazarcı esnafı da daha rahat olurdu. Şu hal de yoğunluk var. Pazarcı esnafı geliyor ancak istediği malı alamıyor. Satamam diye korkuyor" diye konuştu. Pazarcının en çok meyve almak istediğini söyleyen Özdayan, "Esnaf şu an meyveler arasında en çok çilek, şeftali, nektarı, erik, kavun ve karpuz tercih ediliyor. Çileğin kilosu şu an da 10 liradan satılıyor. Nektarı 12 lira şeftali ise 10 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

"HAFTA İÇİ HAL ÖLÜ DURUMDAYDI"

Hal esnafı Nihat Dayan, "Hafta içi pazarlar olmadığı zaman hal ölü durumda. O yüzden bugün yoğunluk söz konusu. Esnaf mal alsa da tereddüt ediyor 'acaba bu ürünü satabilir miyim' diyor. Biz en çok domates satıyoruz. Bizde domatesin kilosunu 3 buçuk lira ile 4 buçuk lira arasında satıyor" dedi.

"BUGÜN ELİMİZDE MAL KALIRSA ÇÖPE ATMAMIZ GEREKECEK"

Halden aldığı mallarla Güngören pazarına satacağını belirten pazarcı Abdulkadir Kocaağa, "Halden sebze aldık. Aldığımız mallar oldukça pahalı. Şu an yoğunluktan dolayı hale girmekte zorlandık" diye konuştu. Pazarcı Selahattin Dinç ise "Pazarların sadece cumartesi olması biz pazarcılar için çok sıkıntılı bir durum. Bugün elimizde mal kalırsa malları çöpe atmamız gerekecek" diye konuştu.

"SADECE BİR GÜNLÜK ÜÇ BEŞ PARÇA MAL ADIM"

Halde sebze ve meyvelerin fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan pazarcı Kadir Karabulut, "Şu an hal oldukça yoğun ama fiyatlar çok yüksek. Bir haftadır halde mallar çöpe gitti. Şimdi biz bu ürünleri pazarda satamazsak yine çöpe gidecek. O yüzden sadece bir günlük üç beş parça mal adım" ifadelerini kullandı.

