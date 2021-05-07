Pazarcılar iki günü yeterli bulmadı

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, İçişleri Bakanlığının belirlediği 8 ve 15 Mayıs pazar açılış tarihinin kendileri için uygun olmadığını söyledi. “Cumartesi günü pazara getirdiğimiz ürünün satılma garantisi olacak mı? Elimizde kalan ürünü ertesi gün ne yapacağız? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ettiğinden esnaf zarar edecek” diyen Ali Karaca, 15 Mayıs’ta, bayramın ikinci günü hallerin de kapalı olduğunu belirtti. Karaca, “Arife ve onun bir gün öncesi yani salı ve çarşamba günleri açılmalı ki hem üretici, hem pazarcı hem de tüketici mağdur olmasın.



Aksi halde günlük toplanan milyonlarca ton meyve sebze yine çöpe gidecek” dedi. Konuyu hem Ticaret Bakanlığı’na hem de İçişleri Bakanlığı’na ilettiklerini de bildiren Karaca, kararın 8 Mayıs Cumartesi, pazar açılışının ardından gözden geçirileceğini söyledi.

GEZEN PAZARCI ÖNERİSİ

“Marketler neden sebze meyveyi satamadı?” sorusuna Karaca, “Orada tek fiyat sistemi var. Pazarda hem zengine hem dar gelirliye, yoksula uygun fiyatlar var. Markette en düşük domates 7-8 lira, bizde 2-3 lira. Biber 35 liraya kadar çıkardılar bizde 6-7 lira. Meyve reyonlarına yaklaşmak ise mümkün bile değil” yanıtını verdi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da iki cumartesi açılış kararının hale de hareketlilik getirdiğini ancak pazar çalışanlarını üzdüğünü söyledi. Tavşan, “Önerimiz pazarcının mahallelinin ayağına gitmesi. İlk kapanmada ekmekçilerin yaptığı gibi. Tarım Bakanlığı’na talebimizi ilettik, onlar da İçişleri Bakanlığı’na aktardılar. İzin verilirse aynı gün planlamayı yapar, herhangi bir kaosa mahal vermeden, semt semt sebze meyveyi tüketicinin ayağına götürürüz. Böylece üreticinin milyonlarca tonluk ürünü elinde kalmamış olur” dedi.

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